Сфера дронів: США і Україна досягли проривної домовленості про співпрацю

Україна і Сполучені Штати підписали двосторонню заяву про наміри, яка закладає основу для безпрецедентного оборонного партнерства та дозволить експортувати українські бойові дрони до США для військових випробувань. Про це Радіо Свобода повідомили два джерела, обізнані зі змістом домовленості.

«Угоду укладено», – сказав один із посадовців Радіо Свобода.

Друге джерело підтвердило, що документ «підписали обидві сторони».

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, двостороння заява про наміри визначає рамки майбутньої співпраці у сфері безпілотних систем. Це перша угода такого типу між Україною і Сполученими Штатами.

Підписаний документ ще не є масштабною «дроновою угодою», яку Київ раніше пропонував Вашингтону. У березні президент Володимир Зеленський розповідав, що ширша пропозиція вартістю близько 35–50 мільярдів доларів передбачала експорт українських дронів, систем радіоелектронної боротьби та технологій на основі штучного інтелекту, а також можливе спільне виробництво у США за участю українських і американських інженерів. Нинішня заява про наміри створює перший формальний механізм, який може відкрити шлях до такого партнерства.

Пентагон прагне отримати доступ до українських бойових розробок

Підписання документа стало значним проривом після кількох місяців переговорів про поглиблення оборонно-промислової співпраці. Пентагон прагне якнайшвидше отримати доступ до українських інновацій, створених і вдосконалених на полі бою протягом більш як чотирьох років повномасштабної війни з Росією .

Очікується, що домовленість створить офіційний механізм для експорту українських наземних, повітряних і морських безпілотників до Сполучених Штатів, де їх випробовуватимуть і оцінюватимуть американські військові.

Результати таких випробувань потенційно можуть вплинути на майбутні вимоги Пентагону до озброєння та рішення щодо закупівель.

Сама заява про наміри не є контрактом на виробництво. Однак її розглядають як перший конкретний крок до ширшої співпраці, яка згодом може передбачати спільне виробництво у Сполучених Штатах бойових дронів української розробки.

Угоду підписали в той час, коли Пентагон прискорює роботу над посиленням своїх безпілотних спроможностей у межах нової ініціативи Drone Dominance – «Панування дронів».

Згідно з довідковою інформацією, отриманою Радіо Свобода, запланований механізм дозволить американським військовим запитувати конкретні українські безпілотні платформи для випробувань та оцінювання, але не для безпосереднього бойового застосування.

Ініціатива Drone Dominance має забезпечити американські підрозділи великою кількістю порівняно дешевих безпілотників і прискорити їхнє придбання. У Пентагоні визнавали, що сучасні війни потребують масових і доступних дронів, тоді як американські процедури закупівель та обмежені виробничі потужності не дозволяли достатньо швидко оснащувати ними війська . У червні 2026 року відомство також створило окрему структуру для централізованого управління розвитком безпілотних систем.

Співзасновник української групи компаній DroneUA і технологічної платформи Futurology Валерій Яковенко вважає, що Україна може запропонувати США не окремі винаходи, а вже сформовану екосистему розробників і виробників.

«Україна сьогодні – це не лише джерело технологій. Це сформована екосистема компаній у сфері робототехніки та автономних систем », – зазначив Яковенко. За його словами, співпраця між Україною і США є « не питанням можливості, а природним етапом розвитку наших ринків ».

«Величезний крок уперед»

Ініціатива стала результатом більш як чотирьох років стрімкого розвитку технологій в умовах війни. За цей час Україна перетворилася на одного зі світових лідерів у розробці недорогих і перевірених у бою безпілотних систем .

Серед них – дрони-перехоплювачі, платформи радіоелектронної боротьби та морські ударні безпілотники.

Аналітики вважають, що домовленість може суттєво розширити військово-промислові зв’язки між двома державами.

« Це величезний крок уперед для американської оборони », – сказав Радіо Свобода президент Американського університету в Києві й колишній спеціальний радник головнокомандувача Збройних сил України Ден Райс.

«Я вже п’ять років кажу, що Сполученим Штатам необхідно змінити свою культуру і почати вчитися в України. Це перший крок», – додав він.

Українські дрони – одні з найкращих у світі. Вони випробувані війною, довели свою ефективність у бою

Директор з адвокації некомерційної організації Razom for Ukraine Деніел Балсон заявив, що українські безпілотні технології стали одним із найцінніших оборонних продуктів країни.

«Українські дрони – одні з найкращих у світі. Вони випробувані війною, довели свою ефективність у бою і є результатом роботи одних із найінноваційніших фахівців у сучасній війні», – сказав Балсон Радіо Свобода.

Генеральний директор українського оборонно-технологічного кластера BRAVE1 Андрій Гриценюк вважає, що цінність української пропозиції не обмежується самими апаратами. За його словами, Україна може експортувати модель «оборони як послуги» – не лише безпілотники, а й практичний досвід їхнього застосування, інтеграції та постійного вдосконалення .

Український виробник морських дронів виходить на ринок США

Підписання заяви про наміри відбулося на тлі активного розвитку оборонно-промислової співпраці між Україною та Сполученими Штатами.

21 липня Посольство України у Вашингтоні повідомило про підписання меморандуму про взаєморозуміння між українським розробником автономних систем UFORCE та американською суднобудівною компанією ReconCraft.

Домовленість передбачає вихід на американський ринок перевірених у бойових умовах автономних морських дронів родини MAGURA, а також розширення співпраці у сфері безпілотних повітряних, морських і наземних систем.

Посол України у США Ольга Стефанішина висловила переконання, що ця домовленість « заохотить багато інших компаній наслідувати її приклад і поглиблювати оборонно-промислову співпрацю між Україною та Сполученими Штатами ».

Партнерство між UFORCE і ReconCraft було укладене після того, як на початку липня американські сили вперше застосували безекіпажні надводні апарати в бойових умовах під час ударів по іранських військово-морських цілях.

Згідно з домовленістю, компанія ReconCraft зі штату Орегон співпрацюватиме з UFORCE над виробництвом у Сполучених Штатах 24-футових, або приблизно 7,3-метрових, морських дронів MAGURA.

Очікується, що згодом обсяги виробництва можуть зрости спочатку до сотень, а зрештою – до тисяч апаратів, які потенційно зможуть закуповувати Військово-морські сили США.

Керівник американського підрозділу UFORCE Шон Планкі назвав цей проєкт прикладом поєднання українського бойового досвіду з промисловими можливостями Сполучених Штатів.

За його словами, така співпраця «допоможе зробити ці перевірені автономні спроможності доступними для США».

Ще до підписання рамкового документа співпраця між компаніями двох країн уже розвивалася. У березні Стефанішина повідомляла, що з Україною працювали 20 провідних американських компаній, які виробляють безпілотники або пов’язані з ними технології. Деякі з них відкрили представництва в Києві, а після презентації українських розробок у США сторони досягли кількох попередніх домовленостей.

Що угода означає для України і США

Для Вашингтону домовленість відкриває доступ до недорогих безпілотних технологій, які швидко розвиваються та були створені в умовах інтенсивних бойових дій.

Це відбувається в момент, коли Пентагон прагне отримати безпілотні системи, придатні для масштабного виробництва і застосування, на тлі зростання занепокоєння через загрози з боку Росії, Китаю та Ірану.

Для України угода є ще одним кроком до інтеграції її оборонної промисловості в західні системи закупівель і виробництва . Вона також відкриває для українських виробників нові можливості увійти до довгострокових ланцюгів постачання союзників.

Водночас заява про наміри сама собою не гарантує ані американських замовлень, ані серійного виробництва. Випробування мають показати, чи відповідають українські системи вимогам Пентагону, після чого виробникам доведеться пройти процедури сертифікації, експортного контролю, захисту технологій і державних закупівель.

Головний редактор Defense Express Олег Катков застерігав, що вихід українських оборонних компаній на американський ринок відбуватиметься в умовах «дуже потужного американського протекціонізму», де «грати треба буде за американськими правилами» . Зокрема, для участі у багатьох контрактах Пентагону компаніям необхідно створити юридичну особу у США, пройти перевірки щодо іноземної участі, кібербезпеки й походження компонентів, а в окремих випадках – отримати доступ до секретної інформації.



