США та Україна узгодили експорт українських дронів для випробувань у Сполучених Штатах

Україна та Сполучені Штати підписали двосторонню заяву про наміри, яка закладає основу для безпрецедентного оборонного партнерства, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу із посиланням на два джерела, обізнані з деталями угоди. Домовленість дозволяє експортувати українські бойові безпілотники до Сполучених Штатів для військових випробувань.

«Угоду укладено», – сказав 21 липня Радіо Свобода один чиновник на умовах анонімності. «Її підписали обидві сторони», – підтвердило друге джерело.

Двостороння заява про наміри, яку офіційно підписали Вашингтон і Києвом, встановлює рамки для майбутньої співпраці у сфері безпілотників і є першою такою угодою між двома країнами, повідомили джерела.

Цей крок фіксує значний прорив після місяців переговорів щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці – Пентагон прагне швидкого доступу до українських інновацій на полі бою, розроблених упродовж років повномасштабної війни з Росією.

Очікується, що угода створить офіційний шлях для експорту українських наземних, повітряних та морських безпілотників до Сполучених Штатів для військових випробувань та оцінки, що потенційно може вплинути на майбутні вимоги Пентагону до закупівель.

Хоча заява про наміри сама по собі не є виробничим контрактом, вона розглядається як перший конкретний крок до ширшої співпраці, яка зрештою може включати спільне виробництво бойових безпілотників українського виробництва на території США.

Угода з’являється на тлі прискорення зусиль Пентагону щодо посилення власних безпілотних можливостей у межах нової ініціативи «Домінування безпілотників».

Згідно з довідковою інформацією, отриманою Радіо Свобода, угода дозволить американським військовим запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, а не для оперативного розгортання.

Ця ініціатива є результатом більш ніж чотирьох років швидких інновацій воєнного часу, які перетворили Україну на одного з провідних світових розробників недорогих, перевірених у бойових діях безпілотних систем, включно з безпілотниками-перехоплювачами, платформами радіоелектронної боротьби та морськими ударними безпілотниками.