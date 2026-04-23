Федоров: тепер дрони-перехоплювачі можуть збивати цілі на відстані тисяч кілометрів

Українські виробники запускають «новий рівень «малої» ППО», заявив міністр оборони Михайло Федоров 23 квітня.

За його словами, тепер керування перехоплювачами можливе на відстані тисячі кілометрів.

Міністр нагадав, що рік тому через маркетплейс Brave1 почався розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів:

«Сьогодні маємо підтверджений результат – збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів. Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами. Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони».

Федоров вважає, що це дозволить керувати дроном із захищеного середовища в Києві, Львові чи «навіть за кордоном». За його очікуваннями, збільшення дальності керування підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту.

«Понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи. За завданням Президента продовжуємо розвивати інновації для захисту українського неба. Рухаємося до виконання цілей: 100% детекції та не менш ніж 95% знешкодження ворожих повітряних цілей», – додав міністр.

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська нарощують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і посилюють підготовку військовослужбовців. З початку весни на той момент БПЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі російських повітряних цілей.