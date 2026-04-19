Українські військові змагаються з силами РФ на трьох напрямках – Сирський

Українські військові змагаються з силами РФ на трьох напрямках, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він повідомив, що провів нараду з українським командирами, на якій йшлося про ефективність організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike.

«Розвідувальні та ударні дрони літакового і мультироторного типів, FPV-дрони, безпілотники на радіоуправлінні та оптоволокні, БпЛА-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси - за всіма цими напрямами нам є чим похвалитися», – розповів головком.

Водночас, за його словами, «є над чим працювати для вирішення наявних проблем». Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС.

«Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні та водночас зберегти життя наших воїнів», – зазначив Сирський.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.