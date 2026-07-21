«Єдиний правильний спосіб дізнатися» – у Зеленського привітали візит в Україну впливової блогерки зі США

В Офісі президента України привітали приїзд в Україну впливової політичної блогерки зі США Лори Лумер.

«Приємно бачити, як ви подорожуєте Україною – це єдиний правильний спосіб дізнатися про її людей і про те, за що вони борються», – написав у мережі Х перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця.

Він реагував на повідомлення Лумер такого змісту: «Я не в Росії, тому що я не пропагандист». Блогерка додала до тексту коротке відео свого прибуття в Україну поїздом «Укрзалізниці».

Блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. Вона також написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше «жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди», тому й приїхала в Україну, «щоб на власні очі побачити країну».



