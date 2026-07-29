У Росії повідомляють про пожежу на НПЗ і складі Wildberries у Рязані після атаки дронів

Українські дрони атакували нафтопереробний завод і логістичний центр Wildberries, повідомляють російські й українські моніторингові телеграм-канали.

Сортувальний комплекс Wildberries, за даними видання Astra, розташований на території Індустріального парку «Рязанський» в районі села Тюшеве Рязанського муніципального району. У самій компанії повідомили, що співробітників складу евакуювали відповідно до вимог безпеки.

Рязанський нафтопереробний завод входить до першої п’ятірки найбільших НПЗ Росії, на його частку припадає майже 5% загального обсягу переробки в країні. Його вже раніше атакували кілька разів. Після ударів ЗСУ 15 травня 2026 року завод припинив роботу. Підприємство входить до структури «Роснефти».

Губернатор Рязанської області Росії Павло Малков заявив, що в результаті падіння уламків БпЛА сталася пожежа «на промислових територіях», госпіталізовано шістьох людей, загрози їх життю немає. Що це за промислові території – губернатор не уточнив.

Astra, посилаючись на свій OSINT-аналіз, пише, що ударів зазнали саме нафтопереробний завод і склад Wildberries, над об’єктами піднімається дим.

Тим часом губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар заявив, що над цим регіоном збили «близько шести десятків БпЛА і ракету». За його словами, у «результаті падіння уламків ракети на житловий багатоквартирний будинок» у Таганрозі загинула жінка, постраждали двоє чоловіків.

Міноборони Росії заявило про нібито 295 збитих українських безпілотників над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Ростовської, Рязанської областей, Краснодарського краю, Чуваської Республіки, Республіки Татарстан, окупованого Криму і над акваторіями Азовського й Чорного морів.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.