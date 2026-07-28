Reuters: Тюменський НПЗ зупинив переробку нафти після української атаки

У Росії Тюменський нафтопереробний завод 25 липня призупинив переробку нафти після української атаки, повідомляє 28 липня агентство Reuters із посиланням на два джерела у галузі.

За словами співрозмовників агентства, після удару ЗСУ зайнялися установки гідроочищення дизельного палива і виробництва високооктанового бензину. Вони відмовилися повідомити, коли завод зможе поновити роботу.

Тюменський НПЗ – один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів у Росії номінальною потужністю близько дев’яти мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє дизпаливо стандарту Євро-5, бензин, кокс, бітум і мазут. Фактично завод, за інформацією Reuters, переробляє приблизно шість мільйонів тонн сирої нафти на рік, виробляючи близько 500 тисяч тонн бензину і 2,8 мільйона тонн дизпалива.

Атаку на завод 25 липня підтвердили президент України Володимир Зеленський і місцева влада. Губернатор Тюменської області Росії Олександр Моор заявив, що безпілотник «впав» на території Тюменського НПЗ, внаслідок чого сталася пожежа. Через атаку в Тюмені перервали святкування 440-річчя міста.

Українські військові вже атакували це підприємство у жовтні 2025 року і 20 червня 2026 року.

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.