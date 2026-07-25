Росія: заборону на експорт бензину продовжать до кінця 2026 року

Заборону на експорт бензину продовжать до кінця 2026 року, повідомив віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак, якого цитує російська держагенція ТАСС.

За словами Новака, заборону на експорт дизельного палива скасують «у міру відновлення ринку».

«Російська влада раніше заборонила експорт дизеля на тлі паливної кризи та дефіциту пального. Раніше також були введені обмеження на експорт бензину та авіаційного гасу. Однією з причин дефіциту називали скорочення виробництва після атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи», – наголосив він.

Раніше стало відомо, що атака на Московський нафтопереробний завод у середині червня спричинила дефіцит палива та довгі черги на заправних станціях, але, за даними регіональних торговців паливом та опитаних Reuters, до середини липня ситуація з постачанням у російській столиці, де проживає політична та культурна еліта, а також у Московській області загалом стабілізувалася, і бензин та дизельне паливо для автомобілів стали доступними в достатній кількості.

За даними галузевих джерел, загальний обсяг виробництва бензину в Росії на початку липня впав до рівня, що становить приблизно 65 % середнього сезонного споживання, після того як протягом кількох місяців виробництво не встигало за попитом.

За даними галузевих джерел, загальний обсяг виробництва бензину в Росії на початку липня впав до рівня, що становить приблизно 65 % середнього сезонного споживання, після того як протягом кількох місяців виробництво не встигало за попитом.

Міністерство енергетики не відповіло на запит про коментар щодо поставок палива до Московської області.

Паливна криза в тій чи іншій мірі відчувається у всіх 11 часових поясах Росії з травня, коли Україна посилила атаки на нафтопереробні заводи, намагаючись підірвати військові зусилля Росії.

За підрахунками аналітиків, на яких посилалась 5 липня газета Financial Times, у травні українські безпілотники успішно атакували російські нафтопереробні заводи 16 разів – рекордний місячний показник від початку повномасштабної війни, всього з початку 2026 року російські НПЗ зазнали щонайменше 194 ударів – це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Президент Росії Володимир Путін 28 червня визнав дефіцит палива в деяких регіонах, але заявив, що Росія займається цим питанням.

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.