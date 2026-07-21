«У нас же реально йде війна». Як паливна криза змінила життя росіян і кого вони в цьому звинувачують

Дефіцит бензину в Росії, спричинений українськими ударами по НПЗ та перебоями в постачанні, зачіпає вже не лише автомобілістів. У селах люди залишаються без пального для генераторів, не можуть зберегти продукти під час відключень світла та дістатися до аптек чи лікарень. Через нестачу бензину скорочують поїздки соціальні служби й благодійні фонди, які перевозять, зокрема, пацієнтів на гемодіаліз, а пошуково-рятувальним загонам доводиться відкладати виїзди та витрачати час у чергах на АЗС, дослідила редакція проєкту Радіо Свобода «Север.Реалии».

Навесні та влітку 2026 року Україна посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі. Під атаками опинилися всі десять найбільших НПЗ країни, а в окремі періоди Росія втрачала понад чверть своїх переробних потужностей. Наслідки швидко позначилися на роздрібному ринку: до середини липня обмеження на продаж пального діяли вже у понад 50 регіонах. Влада запроваджувала ліміти у розмірі 20–30 літрів на одну заправку, талони та графіки обслуговування авто.

«Ніхто нам допомагати не збирається»

На тлі кризи у більшості регіонів ще й заборонили запасатися бензином у каністрах.

«Поясніть, чим вам не вгодили каністри? Ми живемо в селі, де немає ні магазину, ні аптеки, ні транспорту до цих благ цивілізації . Усе життя ми приїздили на заправку за 30 км від нашого села раз на тиждень і заправляли бак та каністру, а то й дві на випадок відключення світла (для генератора). … Що нам робити без генератора? Готувати на вогнищі та зберігати продукти у погребі? Як доїхати до райцентру в магазини й назад? Чи, можливо, ви організуєте по селах громадський транспорт, підвіз продуктів та ліків? Полагодять усі лінії електропередач? Хто до наших потреб поставиться з «розумінням»?» – запитує в пабліку губернатора Новгородської області жителька одного з сіл.

« Нам, пенсіонерам, без бензопили чим дрова напиляти? У нас довгомір лежить, дрова до зими висохнути не встигнуть! Опалювати сирими та мерзнути взимку – і це лише через те, що наше керівництво далі свого носа та вікна службового авто нічого не бачить і розуміти не хоче? Вирішуйте ж проблему, блін!!! Запроваджуйте талони або дозволяйте хоча б 5-літрові каністри – у людей у селах мотоблоки, мотокоси, генератори, зрештою!» – обурюється інший сільський житель Новгородської області.

« Як нам виживати? На роботу в місто тільки машиною можна доїхати, перший автобус іде пізніше. Ми не маємо можливості в робочий час стояти в чергах», – каже третій.

Альона (ім'я співрозмовниці змінене з міркувань її безпеки) живе в селі за 30 км від райцентру Любитино (Новгородська область) і каже, що без 95-го бензину життя її родини просто паралізоване.

– У мою машину інший лити не можна. Магазинів, аптеки, лікарів у нас у селі немає. До траси, де ходить автобус Любитино – Боровичі, 15 км пішки. Уявляєте, як це – 15 км із 6-річною дитиною? Я неодноразово писала і Дронову (губернатор Новгородської області – ред.), і в обласну владу – що нам робити? Відповідь, як завжди: зрозуміти, почекати, потерпіти. Мабуть, треба йти ловити рибу в річці та дичину в лісі, а лікуватися замовляннями й подорожником, – каже Альона.

У регіоні встановлений ліміт на одну завправку бензином – 20 літрів.

– Це сміховинно. До заправки туди й назад – це 10 літрів, плюс по Любитино поїздити. Що залишається? А якщо наступного разу не буде бензину, доведеться кидати машину в Любитино? Ну й господарські потреби – мотоблок, бензопила, генератор, трактор. Електрика гасне стабільно, влітку без холодильників біда . Плюс я роблю сир – увесь продукт піде на смітник.

У Альони – кози, поні, ослик, кролики, кури, та ще й двоє коней на утриманні. І два гостьові будинки, їх теж треба утримувати. Ще одна стаття сімейного доходу – заготівля сіна на продаж: щоб його накосити, потрібне пальне.

При цьому вона просить не вказувати її ім'я та назву села.

– Коли я якось поскаржилася на погану дорогу й неможливість вивезти дитину ні в магазин, ні до лікаря, до мене оперативно приїхали з органів опіки. А поскаржишся, що не привезти корми тваринам, приїдуть із ветслужби. І це не перший випадок, так у нас закривають рот тим, хто багато базікає . Коли ми запитували, що нам робити – чиновники нам сказали, що треба було сидіти в місті, а не їхати в таку глушину. Ніхто нам допомагати не збирається. Обов'язки у нас є, а прав немає .

У Матвія із села Дубровка (Новгородська область) 36 соток землі, косити таку площу непросто.

– Я тримером кошу 4 дні, але це тільки 20 соток, решту трактор приїжджає викошувати, це поле без насаджень. Трактористу щоразу платимо 1500 рублів, і це ще знайомому з сусіднього села. Я працюю в Петербурзі, бензин звідти привожу , і сусідам, коли просять – там усе-таки простіше з пальним .

Ірина із села Новинка каже, що без запасу бензину в селі просто не вижити.

– Ось проста ситуація: майже три доби після урагану не було електрики, щоб урятувати продукти в холодильниках, доводилося бодай зрідка вмикати генератори. Це найголовніше. Зараз косою-литовкою, мабуть, ніхто вже не косить, у всіх тримери, вони теж на бензині. У нас тут немає зв'язку нормального, електропостачання, дороги жахливі, з медициною біда, до магазинів не дістатися, а тепер і можливість виїхати до райцентру на власній машині забирають! Про моторні човни я взагалі мовчу. Невже гнати на заправку катери та човни? Рибалки завжди привозили бензин у каністрах, але зараз про них ніхто не подумав.

Мешканці сіл обурюються, що великі міста влада намагається бензином забезпечувати, а «на села вони просто плюнули».

– Ми – не Москва і не Пітер. Зараз іде заготівля дров, розчищення доріг від завалів, сінокіс. Усі прив'язані до генератора під час відключення електрики. Я живу в селі за 40 км від міста. Усе господарство тримається на привізному бензині, зазвичай у тебе щонайменше чотири каністри в запасі. Це правило для всіх, хто живе в селах, – каже Олександр з Комарово.

«Заборону на продаж пального в каністри запроваджено для усунення зловживань та забезпечення бензином і дизелем жителів області», – пояснює Міністерство тарифів та енергетики Новгородської області.

«Завтра поїду на заправку з генератором і газонокосаркою, чоловік човен із мотором привезе, чудово вигадано», – обурюється місцева жителька.

« Як мені заправити трактор у полі? Мені що, на ньому їхати за кілька км? Якщо мене не заправлять, мої корови залишаться без їжі на зиму. А тример мені теж везти на заправку?» – пише інша.

Міністерство ЖКГ та ПЕК Новгородської області називає серед причин «тимчасової відсутності пального» – «тимчасові ремонтні роботи» на НПЗ та «різкий необґрунтований ажіотажний попит» на бензин, запевняє, що питання перебуває на контролі, та пропонує інтерактивну карту, яка показує, де є пальне.

Карта-то є, а інтернету немає, при режимі «білих списків» вона не завантажується, обурюються люди.

«Прокурорську машину при нас сьогодні заправили до повного, і всіх чиновників теж явно не обділять. А ми – б*дло, мабуть, і мусимо ходити пішки».

«Класно, тепер будемо на всій ділянці руками траву прибирати... Розумнички. У самих-то, мабуть, є бензин на все. А ми так, шавки? » – обурюються люди в соціальних мережах.

– Ось кажуть ще, що треба відпустити ціни, і пальне одразу з'явиться. Уже з'явилися приватні заправки з 92-м бензином по 130 рублів, без черг, але хто заправлятиме машину за такою ціною? – запитує Анна з Івантєєвського поселення. – Якщо ціни злетять, селяни просто сядуть на дупу рівно, коли доїхати до міста й назад буде не 500 рублів, не тисячу, а дві. У місті є альтернатива, автобус, метро, а тут немає альтернативи.

На запитання про причини нинішньої кризи наші співрозмовники відповідають неохоче. Багато хто ухиляється від відповіді або покладає відповідальність виключно на ЗСУ. Однак дехто говорить про те, що відбувається, відвертіше, пов'язуючи дефіцит пального не лише з українськими ударами, а й із рішеннями російської влади.

– У нас же реально йде війна . Мій племінник на фронті, у двох подруг – чоловіки. Мій чоловік теж пов'язаний із військовою галуззю. У мене в Кіришах подруга живе, її чоловік працює на НПЗ. Вони кажуть, що охорону таких об'єктів забезпечити дуже складно. Уся рідня у мене в Бєлгородській області, я прекрасно розумію, що у нас порівняно з ними – рай, – каже Анна.

При цьому вона теж просить не називати її прізвище й зауважує, що вважає те, що відбувається, «тимчасовими труднощами».

У новгородських пабліках деякі користувачі дозволяють собі різкіші формулювання:

« Розбомбили кілька НПЗ, от Росія за Путіна й занурилася у хаос. Йде війна, а наш уряд не в змозі нас убезпечити », – пише один із місцевих жителів.

Інший вигороджує губернатора: «Усе-таки не Дронов винен. Бомблять українці, «СВО» Так в Росії називають війну проти України розпочав теж не Дронов».

Повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України. 6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом. Загалом, за час повномасштабної війни від 24 лютого 2022 року до 14 липня 2026-го, за оцінками ООН, загинув щонайменше 16 431 цивільний і щонайменше 48 613 зазнали поранень. Реальна кількість втрат, зазначають експерти, набагато більша. Лише під час російської блокади і бомбардування Маріуполя, як заявляє українська влада, могла загинути понад 20 тисяч людей.

«І як із такою владою жити? Що для людей зроблено? Усе заборонити, закрити, відключити, гайки закрутити. Ніколи за цю людину не голосував. І, схоже, правильно робив. Коли дихати забороните?» – запитує третій.

Схожі коментарі з'являються і в пабліках інших регіонів, які залишаються для жителів чи не єдиним майданчиком для скарг. На сторінці губернатора Тюменської області Олександра Моора у «ВКонтакте» Заборонена в Україні російська соцмережа місцевий житель пише: «Сьогодні на жодній заправці бензину немає взагалі... Де бензин? Як у селах жити?» У відповідь йому радять пересісти на коня – і довезе, і траву з’їсть, тому косити не доведеться, – або повернутися до коси-литовки та дворучної пилки. Інші побоюються, що за нескошену через відсутність пального траву їм ще й випишуть штраф.

Росія залишається одним із трьох найбільших виробників нафти у світі. У 2025 році країна видобувала близько 9,2 млн барелів нафти на добу, однак Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зниження видобутку у 2026 році приблизно до 8,9 млн барелів на добу через удари по енергетичній інфраструктурі та перебої в роботі нафтового сектору. Нинішній дефіцит на заправках пов’язаний не з видобутком нафти, а з її переробкою. Сира нафта продовжує видобуватися й експортуватися, однак після пошкоджень НПЗ стало значно складніше виробляти бензин, дизельне пальне та авіаційний гас. Саме тому в країні, яка залишається одним із найбільших світових експортерів нафти, виникли перебої з моторним пальним.

«Питання життя і смерті»

Михайло з Вологодської області працює водієм соціального таксі, обслуговує, зокрема, ветеранів війни та праці. Він вважає, що «такий транспорт скоро просто зупиниться».

– Нас заправляють за паливними картками. 92-й обмежений, по 30 літрів, 95-й по 20 (його часто немає на заправках), а пробіги за маршрутом доходять до 500 км. Начальство зідзвонюється з районами, там кажуть: бензину немає взагалі . Як послати машину в область, якщо вона не повернеться – немає на чому їхати? Існує список спецтранспорту, який заправляють без черги, але нас немає в цьому списку. Соцзабезпечення – не «надзвичайний» підрозділ.

Деякі «соціальні таксі» – це спеціалізовані мікроавтобуси з підйомниками для людей з інвалідністю, у них велика витрата пального.

– Через обмеження у 30–40 літрів водіям доводиться заїжджати на АЗС по 2–3 рази за зміну. У результаті для інвалідів-візочників стало менше поїздок на діаліз, до лікарень та реабілітаційних центрів . Як би взагалі не скасували такий транспорт, – каже Михайло.

«Для декого відсутність бензину – це питання життя і смерті. Я – інвалід першої групи. Але як з дому дістатися діалізного центру? Чи приїдуть завтра таксі туди й назад? Бензину немає ніде, і чи зможуть таксі заправитися? Громадського транспорту у нас немає, найближча зупинка за 3,5 км, інваліду першої групи дістатися буде важко. Значить, надія на власне авто. Але бензину немає. …Як добиратися на діаліз на шосту ранку?» – пише місцевий житель у пабліку «Подслушано Иваново».

Інваліду першої групи Віталію Коврігіну, який перебуває на довічному гемодіалізі, відмовили на заправці «Татнефть» у Самарській області, пояснивши, що без черги обслуговують тільки дітей з інвалідністю.

«Поки десь сперечаються про ціни на заправках, у Красноярську доглядальниці рахують літри бензину, щоб доїхати до лежачого хворого. У Ярославлі закрили збір одягу для малозабезпечених родин – тому що безкоштовним водіям більше немає на що заправлятися. Паливна криза в Росії дісталася туди, де на кону не комфорт, а саме життя», – пише блогер nasedkin у «Живому журналі».

Жорсткі ліміти на пальне, заборона наливати його в каністри, графіки заправок за парними/непарними номерами машин паралізують роботу автоволонтерів із маленьких НУО (неурядових організацій), яким тепер не привезти своїм літнім лежачим підопічним протипролежневі матраци, підгузки та спецхарчування – або ж вони ризикують залишитися з порожнім баком у дорозі.

Страждають і благодійні фонди в регіонах – деяким не довезти вже зібрану допомогу. Красноярський благодійний фонд «Фенікс» відмовився від перевезення лежачих хворих у віддалених районах. «Бензинова нестабільність – первинний біль нашого фонду: від ПММ (пально-мастильних матеріалів) залежить робота благодійної служби перевезення лежачих хворих, плюс ми оплачуємо ПММ чотирьом водіям, які доправляють на заявки персонал», – пише керівниця фонду Тетяна Станкевич. Вона попереджає, що до кінця року доведеться скоротити обсяг роботи: «У таких ситуаціях …хочеться все закрити, скласти речі в клунок і піти в туман. Я знаю, що «просіли» не тільки ми й не тільки в Красноярському краї».

Нестача пального ускладнює і роботу пошуково-рятувальних загонів. Автоволонтери змушені витрачати дорогоцінний час у чергах за бензином для машин, генераторів та іншої техніки, необхідної під час прочісування лісів. «ЛізаАлерт» уже звертається до жителів із проханням допомогти пальним. Нещодавні пошуки літнього чоловіка, який загубився в лісі, забрали у волонтерів на добу більше часу, ніж зазвичай.

Від далеких виїздів довелося відмовитися екопатрулям та лісовим волонтерам, які моніторять лісові пожежі та незаконні сміттєзвалища. Волонтери створюють закриті чати, де допомагають один одному з бензином. Фонди, які мають власний транспорт, намагаються перевести машини на газ, із яким на заправках проблем немає.

Утім, це теж непросто. За словами волонтерки Олени з Омська, зараз дуже виріс попит на газове обладнання – люди переробляють машини на гібридні.

– У мене комбінована машина, газ, бензин. Я наприкінці червня їздила на станцію обслуговування, спілкувалася з працівниками, вони сказали, що черга до кінця вересня – дуже складне постачання обладнання. Це ж не просто газовий балон накрутив і все, це потрібно в систему вбудувати, сертифікувати її, і в ДАІ треба пройти реєстрацію.

Тим часом центр допомоги бездомним «Ангар спасения» при організації «Милосердие» шукає людей, готових пожертвувати дизельне пальне для обігріву приміщень – теплий сезон скоро закінчиться.

За розрахунками Reuters та галузевих джерел, у липні 2026 року виробництво автомобільного бензину в Росії скоротилося приблизно до 65% від сезонної норми, що призвело до черг на АЗС та запровадження лімітів на відпуск пального в багатьох регіонах. 15 червня стало відомо, що уряд дозволив випускати для внутрішнього споживання бензин і дизельне пальне з відхиленнями від стандарту «Євро-5».