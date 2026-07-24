Немає світла та води? «Є плюс – спілкування». Пропаганда і жителі про ситуацію в Криму

Тиждень, два, а подекуди й більше – без електроенергії і води. Перебої з мобільним зв’язком та інтернетом, дефіцит пального і рекордне зростання його вартості, суттєве подорожчання продуктів. Так живуть з кінця червня жителі окупованого Криму – після того, як Сили безпілотних систем ЗСУ почали масово атакувати НПЗ, підстанції та нафтобази.

Найскладніша ситуація на півночі Криму – Джанкої і Джанкойському районі, Красноперекопському і Нижньогірському районах, Армянську. У соцмережах люди масово скаржаться на бездіяльність влади і те, що чиновники доповідають в Москву про вирішення проблем, а насправді комунальний колапс триває.

Радіо Свобода дослідило – як висвітлюють гуманітарні проблеми Криму популярні на окупованому півострові телеканали та онлайн-ЗМІ.

Паралельна реальність у сюжеті з Джанкоя

«Графік підвозу води, мобільні генератори, пункти безкоштовного заряджання – система працює, і головне – ніхто не залишається сам на сам із проблемою», – так на телеграм-каналі «Крым 24» 14 липня анонсують сюжет кореспондента Тараса Брезицького про те, як жителі Джанкойського району протистоять комунальним труднощам.

Телеканал «Крым 24» називає себе «головним інформаційним каналом Республіки». А Тарас Брезицький – не пересічний репортер, а досвідчений журналіст пропагандистського медіа, відзначений окупаційною адміністрацією численними нагородами. Зокрема, за репортажі про «відновлення мирного життя на визволених територіях» і документальний фільм про «героїв СВО».

В телесюжеті кілька історій, які мають демонструвати, що «система працює»: перша – про власника кав’ярні у Джанкої, який має генератор і вайфай, і пускає містян безкоштовно підзарядити гаджети та попрацювати онлайн. Далі – водій автоцистерни, який розвозить воду по селах Джанкойського району.

«Розходяться ємності як гарячі пиріжки на базарі, тільки встигай завантажувати. Напоготові завжди нова партія», – розповідає кореспондент і показує якихось людей, які завантажують бутлі з водою у легкові автомобілі.

«В одному ряду з волонтерами – Андрій Бровін. У нього 2 ордени «мужества» і медаль «За відвагу», – представляє Брезицький одного з чоловіків.

«У мене є своя штатна посада, на якій я перебуваю в ГУПК «Кримтролейбус», і безпосередньо зараз за завданням Сергія Валерійовича Аксьонова (призначений Росією голова окупованого Криму – ред.) допомагаю людям, як можу», – каже Бровін, якого титрують «волонтер, учасник СВО».

Трохи пошуку в інтернеті, і з’ясовується, що цей «волонтер» неодноразово згадувався у різних кримських ЗМІ як учасник регіональної кадрової програми «Герої Криму». Це аналог федеральної російської програми, ціль якої – дати управлінські навички тим, хто воював проти України, та поставити їх на керівні посади в підконтрольних РФ органах влади і держпідприємствах.

« У Джанкойському районі близько 100 населених пунктів, жителі яких потребують світла та води . Їхні потреби закриваються за допомогою 55 стаціонарних генераторів. А є ще й такі, портативні. Потужність цієї машини – 50 кіловат. Вона працює тільки в одному селі 2 години. Цього достатньо, щоб повністю перекрити потреби. За одну добу такий автомобіль об’їжджає 5 населених пунктів», – розказує Брезицький у своєму стендапі біля машини з мобільним генератором.

Натомість у місцевому телеграм-каналі – інша реальність: «Ми без світла 11-ту добу, вода подається зрідка на годину-дві, або один раз на день, та й то не придатна ані для пиття, ані для приготування їжі! Шалені гроші йдуть на воду і продукти харчування, оскільки доводиться купувати консерви, мівіну й харчуватися, чим доведеться», – пише того ж 14 липня Вікторія з села Калинівка Джанкойського району.

У коментарях до її посту інші люди скаржаться, що теж без світла вже 2 тижні, а генератори не всім по кишені. Про допомогу від окупаційної влади – жодної згадки.

У самому Джанкої, переконує кореспондент, «попри дощ, пожвавлення. У тимчасових обмежень є плюс – спілкування. Перекинутися парою фраз про нагальне можна і в Центрі дитячої і юнацької творчості. Там розміщується пункт допомоги населенню».

За гучною назвою – кілька столів з електроподовжувачами, де заряджаються телефони.

Закінчується сюжет відвертим піаром окупаційної адміністрації. У кадрі – «міністерка спорту Криму» Ольга Торубарова спілкується з місцевим пенсіонером. Йому слова в сюжеті не дають. Ці кадри супроводжує текст кореспондента, який краще оцінити мовою оригіналу: «Стройным рядом ложатся проблемы жителей района в министерский блокнот. Отчёт ляжет на стол главы Крыма. Затем – стратегические решения».

Як і куди лягають проблеми жителів – добре видно з дописів у соцмережах. Люди пишуть: місцева окупаційна адміністрація не реагує на скарги, тож доводиться звертатися у Москву.

«Ділюся новинами після дзвінків на гарячу лінію «Совміна» і в приймальню президента. Ситуація абсурдна: за їхніми даними, світло нам дали ще позавчора. Вочевидь, десь у звітах у них все горить, а по факту – сидимо в темряві », – написала у телеграм-каналі «Типичный Джанкой» місцева жителька Олена 15 липня.

«Хочеться розказати правду про Крим», – з таких слів починається відеоролик у забороненому в РФ «Інстаграмі» дівчини з ніком ava_photographer. Вона розповідає: її батьки в Джанкої вже тиждень сидять без світла, воду теж дають за графіком – 2 години зранку, 2 години ввечері.

Але є ще одна велика проблема, каже дівчина: людей почали звільняти, бо багато підприємств малого бізнесу закриваються. Хто може – виїжджає. «Так, людям видали по 15 тисяч (рублів – ред), але більше ніякої допомоги немає абсолютно».

Пропаганда війни і піар окупантів у сюжеті з Перекопська

Про ситуацію у Красноперекопському районі (перейменованому у Перекопський в рамках декомунізації) 16 липня на каналі «Россия 1» розказує Михайло Андроник. Його титрують «кореспондент», хоча насправді – він директор «державної телерадіокомпанії «Таврида» – філіалу російського державного ВГТРК, програми якої виходять під брендом «Вести Крым».

Промовистий і послужний список цього телевізійника: у 2014-му він як найманець воював на Донбасі на боці підтримуваних Росією незаконних збройних угруповань «ЛДНР» , згодом став воєнкором. Активно підтримує агресію Кремля проти України, за що має нагороди від окупаційної адміністрації Криму та Слідчого комітету РФ.

Починає свій сюжет Андроник з «Центру допомоги військовослужбовцям», співробітники якого викидають зіпсовані продукти, бо зламався генератор.

«Ми вже 17-ту добу сидимо без світла, без води можна сказати. Воду дають, але на 2-3 години… Але дівчата справляються», – каже Алла, керівниця «волонтерського центру».

Біля місцевих адміністрацій організовані пункти, де жителі можуть зарядити телефони, акумулятори й інші пристрої, – розповідає пропагандист. Одне з таких – у Красноперекопську. В кадрі – люди сидять просто неба – на траві чи бетонних бордюрах . Там же лежать і кілька подовжувачів, через які заряджаються гаджети.

Далі – вже знайомі сюжетні лінії: про те, як в магазини з генераторами пускають людей підзарядити телефони і про волонтерів, які привозять воду містянам.

Коментарі жителів тут є, але тільки ідейно правильні : «Ми в Росії живемо, куди нам ще бігти? Всюди однаково», каже жінка, якій привезли воду. «Нічого, як казав Путін, – видюжим!» – сміється пенсіонерка одного з сіл північного Криму.

Далі – вже звична для Михайла пропаганда війни: «У селах Красноперекопського району – своє життя. У селищних радах під гуркіт генераторів жінки плетуть маскувальні сітки на фронт», – з металом у голосі начитує «журналіст».

Піклування влади в сюжеті уособлює випускник вже знайомої програми «Герої Криму» Кирило Корнейчук, який «за дорученням голови республіки» об’їжджає села на адмінкордоні з Херсонською областю.

«Пояснює людям, як отримати одноразову виплату, яка передбачена для жителів північних районів, розказує – коли і кому привезуть газ та інспектує магазини – чи не завищують ціни на продукти».

Про що питали і на що скаржилися місцеві посланцю Аксьонова – в сюжеті немає. Фінальний кадр репортажу – саморобний плакат на стіні: Чебурашка у військовій формі і напис – «Ми за СВОїх».

Дротовий телефон на стовпі і передвиборча реклама у репортажі з Євпаторії

Гуманітарні проблеми жителів Євпаторії стали приводом для піару партії влади у сюжеті кореспондентки каналу «Крым 24» Міли Андрєєвої 17 липня. Початок шаблонний: хлопці, яких журналістка називає «добровольцями» і «волонтерами», привозять воду пенсіонерці.

Обидва – у футболках з написом «Молодая гвардия» і ведмедем – символом путінської партії «Единая Россия». Офіційний сайт цієї організації інформує, що це – молодіжне крило партії «Единая Россия».

«Коли вимикається світло, іноді пропадає і зв’язок», – розказує Андрєєва у стендапі. І показує євпаторійське ноу-хау: просто на стовпі причепили стаціонарний телефонний апарат, по якому можна безкоштовно зателефонувати в екстрені служби.

Хто так попіклувався про місцевих жителів, журналістка не сказала, але видно, що на телефоні є якась заблюрена наліпка. У місцевих чатах це диво техніки показали без ретуші і виявилося, що апарат встановив місцевий телеком-оператор «Міранда».

Ідею підхопили і в інших містах: за кілька днів у Криму розвісили 19 подібних телефонів.

Далі в сюжеті – вже стандартний набір історій: про «пункти сприяння населенню» та добрих власників кав’ярень. А на завершення – приклад «народної взаємодопомоги»: показали, як один із засновників кримськотатарського мікрорайону Ісмаїл-Бей – Наріман Ібадулаєв (якого протитрували просто «місцевий житель») – купив 6 рацій і роздав сусідам для оперативного зв’язку.

«Ситуація критична: все місто в генераторах. Вдень світла немає взагалі, вмикають тільки вночі на 4-5 годин», – так описала 15 липня виданню «Осторожно, новости» (яке пов’язують із Ксенією Собчак) те, що відбувається в Євпаторії місцева жителька Тетяна.

Через це, за її словами, не працює частина магазинів та кафе. А ціна на бензин вже доходить майже до 300 рублів за літр.

«Ми харчуємося в основному в різних шашличних і закусочних. Люди ставлять генератори прямо під вікна, щоб увімкнути холодильники. Місцеві ЗМІ мовчать, влада говорить лише про те, що «ведуться роботи».

Коротко й офіційно: як розказує про гуманітарні проблеми «Крымская газета»

Популярні в Криму онлайн-ЗМІ обрали іншу тактику висвітлення гуманітарних проблем: максимально коротко й офіційно, без інтерв’ю звичайних кримчан та життєвих історій.

Одне з найрозповсюдженіших видань – «Крымская газета», яка щоденно виходить у друкованій та онлайн версіях. Це – офіційний вісник окупаційної Ради міністрів Криму. За даними самого медіа, їхній сайт щомісяця читають в середньому 150 тисяч людей, а щоденний наклад газети – 19 тисяч екземплярів.

Про комунальні й економічні проблеми тут повідомляють або переказом заяв окупаційної влади, або короткими інформаційними текстами , часто навіть без конкретики.

«Ситуація в районах Криму, де найчастіше немає світла, починає покращуватися», – цитує видання заступника голови окупаційної Ради міністрів Криму Альберта Куршутова 17 липня. «Завдяки оперативним діям влади проблеми з енергопостачанням невдовзі залишаться лише спогадами», – запевняє чиновник.

А вже 22 липня – коротке повідомлення: «Об’єкти електропостачання Південного енергорайону знову піддалися безпілотній атаці ЗСУ, через що знеструмлено частину населених пунктів. Складна обстановка залишається на північному заході і сході півострова. В Республіці Крим діють обмеження енергопостачання».

З корисного для мешканців – адреси АЗС на території Криму, де цього дня можна заправити 20 літрів бензину. Дизпалива, до речі, на жодній із заправок побутовим споживачам не продавали.

21 липня – так само коротко цитували обіцянки окупаційного глави Криму Сергія Аксьонова про те, що Москва ось-ось виділить гроші на виплати співробітникам підприємств, які вимушено пішли у простій. І – на компенсації по 15 тисяч рублів тим мешканцям, які понад 48 годин були без електроенергії.

Жодних репортажів чи аналітики про гуманітарні проблеми принаймні за останні 2 тижні «Крымская газета» не публікує. Натомість пропонує почитати розлоге інтерв’ю з «учасником СВО» з повним набором пропагандистских кліше про «неонацистів», «денацифікацію» і «демілітаризацію» України. Або статтю про дуб, «який бачив Пушкін».

А от в соцмережах тема про виплати допомоги від влади – одна з найбільш обговорюваних.

«Щоб отримати ці гроші, треба, щоб усі чоловіки з Джанкойського району, ще й у таку спеку, відстояти чергу у військкоматі і підтвердити, що вони військовозобов’язані», – написала 15 липня в телеграм-каналі «Типичный Джанкой» Анжеліка.

Про подібні випадки скаржаться в телеграм-каналі Аксьонова й інші люди. «Нижньогірський район. Така сама історія», – пише користувач на ім’я Володимир.

Детальніше, але без «голосу народу»: як висвітлює Кримську кризу «Комсомолка»

Регіональне видання «Комсомольської правди» дає значно більше подробиць про ситуацію на півострові. Його електронну версію щомісяця читають більше ніж 400 тисяч людей. Тут щодня публікують зведення про ситуацію з пальним на АЗС, про відключення світла і води.

Але теж, лише з посиланням на місцевих окупаційних чиновників без жодних коментарів місцевих жителів або експертів. Про те, як живуть без світла, води чи газу кримчани - жодного репортажу чи інтерв'ю .

Хоча до повномасштабного вторгнення «соціальний репортаж» був щоденним жанром Кримської «Комсомолки». Дельфінам пощастило більше - про них зробили великий матеріал 24 липня на головній сторінці.

Нині ж про гуманітарну ситуацію на півострові видання розповідає за однією схемою: спершу повідомлення про чергову атаку ЗСУ, потім перелік наслідків, далі – цитати посадовців про зусилля з їхньої ліквідації, наприкінці – запевнення в тому, що ситуація ось-ось стабілізується, або під контролем.

«Головна надія на стабілізацію – федеральні субсидії на закупівлю пального. Як повідомляв голова регіону Сергій Аксьонов, рішення про їх виділення Криму і Севастополю очікується цього тижня», – так пише про паливну кризу і чергові обіцянки окупаційної влади «КП Крим» 22 липня.

Подробицями свого життя люди тепер діляться в соцмережах. «Періодично готуємо на багатті, ходимо за водою на річку і миємося у тазику річковою водою, нагрітою вдень на сонці», – скаржиться Світлана в телеграм-каналі Аксьонова.

« Те, що сьогодні відбувається у сфері підприємництва Криму – найглибша криза . Будівництва зупинені, логістика порушена, електроенергію вимикають. Тисячі підприємств зупинилися», – пише в телеграм-каналі користувач із ніком Alice in Wonderland міністру торгівлі Криму.

«Кораблі НАТО в паніці біжать з Одеси, балістика крушить Київ. Де є бензин»: про що пишуть «Аргументи і Факти»

«Аргументы и Факты Крым» – читають в середньому 300 тисяч користувачів на місяць. До лютого 2022-го тут поруч із короткими новинами регулярно публікувалися репортажі, аналітичні статті, великі інтерв'ю, історичні матеріали та журналістські розслідування локального масштабу.

Нині видання теж перейшло до коротких повідомлень, дайджестів подій за день та статей про поточні проблеми лише на основі заяв окупаційних чиновників або провладних експертів.

На відміну від двох попередніх видань, «АиФ Крым» включає в щоденні огляди основних проблем регіону (світло, вода, пальне і т.д.) пояснювальні блоки, де населенню дають корисну інформацію і розказують, як працює те чи інше нововведення влади.

Наприклад, як отримати QR-код на бензин, на яких заправках можна набирати в каністри, як курсують пасажирські потяги і як придбати квитки. Є також окремі статті, де покроково роз’яснюють – як отримати послугу чи допомогу від влади. Наприклад, хто може претендувати на компенсацію чи безкоштовний газ.

Про великі черги, додаткові вимоги до чоловіків і масові відмови у допомозі, про що пишуть люди в соцмережах – видання не розповідає. Але відсутність коментарів кримчан компенсують клікабельними заголовками матеріалів.

Тож, попри різний підхід до форми й обсягу висвітлення гуманітарних проблем в окупованому Криму, місцеві ЗМІ не дають можливості розказати про реальний стан речей самим кримчанам. А використовують ситуацію для пропаганди війни проти України та піару підконтрольної РФ адміністрації .

Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.