У Силах спеціальних операцій розповіли подробиці удару по Тюменському НПЗ

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України уразили за понад 2 тисячі кілометрів «один з найбільших незалежних заводів Росії» – Тюменський нафтопереробний завод (НПЗ), йдеться у повідомленні відомства у фейсбуці.

За даними ССО, ураження завдали підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Черная Искра».

«Дрони ССО подолали понад 2000 кілометрів до цілі. Ключові установки підприємства були огороджені антидроновими сітками, але це їх не врятувало. На території заводу вирує пожежа», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що це повторне ураження Тюменського НПЗ українськими Силами спеціальних операцій. Раніше підприємство було атаковане місяць тому – 20 червня.

«Тюменський – один із великих НПЗ Росії з потужністю переробки до 9 млн тонн нафти на рік. Завдяки великій глибині переробки він спеціалізується на виробництві високоякісного бензину та дизельного пального», – підсумували у ССО.

Раніше, 25 липня, президент України Володимир Зеленський підтвердив нові удари по російських об'єктах, ці удари він назвав «далекобійними санкціями у відповідь на російські удари».

«Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях. Відстань від державного кордону України – близько 1200 кілометрів. Також НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель», – написав глава української держави у соцмережах.

Раніше про удари по кількох регіонах Росії та окупованому Криму повідомляли моніторингові телеграм-канали.

Міноборони РФ відзвітувало, що з вечора 24 липня засоби ППО перехопили та знищили 328 українських безпілотників. Про те, скільки дронів збити не вдалося, відомство не повідомляє.