ЗМІ: Росія перенаправляє паливо з інших регіонів, щоб уберегти Москву від дефіциту

Російська влада перенаправляє поставки палива з Сибіру та збільшує імпорт з Білорусі, щоб запобігти дефіциту в найбільш населеному та найбагатшому Московському регіоні на тлі загальнонаціональних перебоїв, спричинених атаками українських дронів на нафтопереробні заводи, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами трейдерів, для компенсації втрачених обсягів бензину з пошкоджених нафтопереробних заводів поставки автомобільного бензину, виробленого на Уралі та в Сибіру, а також імпортні поставки з Білорусі були перенаправлені до Московської області.

Один із трейдерів зазначив, що Ачинський нафтопереробний завод у Красноярському краї Сибіру постачає паливо до Москви. За його оцінками, додаткові обсяги палива, що надходять до Москви з інших регіонів, становлять кілька сотень тисяч метричних тонн.

Атака на Московський нафтопереробний завод у середині червня спричинила дефіцит палива та довгі черги на заправних станціях, але, за даними регіональних торговців паливом та опитаних Reuters, до середини липня ситуація з постачанням у російській столиці, де проживає політична та культурна еліта, а також у Московській області загалом стабілізувалася, і бензин та дизельне паливо для автомобілів стали доступними в достатній кількості.

За даними галузевих джерел, загальний обсяг виробництва бензину в Росії на початку липня впав до рівня, що становить приблизно 65 % середнього сезонного споживання, після того як протягом кількох місяців виробництво не встигало за попитом.

Міністерство енергетики не відповіло на запит про коментар щодо поставок палива до Московської області.

Паливна криза в тій чи іншій мірі відчувається у всіх 11 часових поясах Росії з травня, коли Україна посилила атаки на нафтопереробні заводи, намагаючись підірвати військові зусилля Росії.

За підрахунками аналітиків, на яких посилалась 5 липня газета Financial Times, у травні українські безпілотники успішно атакували російські нафтопереробні заводи 16 разів – рекордний місячний показник від початку повномасштабної війни, всього з початку 2026 року російські НПЗ зазнали щонайменше 194 ударів – це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Президент Росії Володимир Путін 28 червня визнав дефіцит палива в деяких регіонах, але заявив, що Росія займається цим питанням.

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.



