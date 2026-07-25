Зеленський: «Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції»

Президент України Володимир Зеленський 25 липня підтвердив нові удари по російських об'єктах, ці удари він назвав «далекобійними санкціями у відповідь на російські удари».

«Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях. Відстань від державного кордону України – близько 1200 кілометрів. Також НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель», – написав глава української держави у соцмережах.

Раніше про удари по кількох регіонах Росії та окупованому Криму повідомляли моніторингові телеграм-канали.

Міноборони РФ відзвітувало, що з вечора 24 липня засоби ППО перехопили та знищили 328 українських безпілотників. Про те, скільки дронів збити не вдалося, відомство не повідомляє.