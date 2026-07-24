Зеленський підтвердив ураження заводу «Авітек» у Кірові

Президент України Володимир Зеленський зранку 24 липня підтвердив, що українські військові уразили в місті Кірові на півночі європейської частини Росії підприємство «Авітек».

«Наші Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по наших містах і громадах. Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь», – вказав глава української держави.

Також Зеленський відзначив «далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому обʼєкту».

«Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням», – додав президент України, не конкретизувавши, які саме об’єкти Wildberries чи інших маркетплейсів були уражені.

Раніше моніторингові телеграм-канали написали, що в Кірові атакований і горить завод «Авітек», який виробляє, зокрема, зенітні ракети для російської армії. Губернатор Кіровської області Олександр Соколов підтвердив, що обласний центр зазнав ракетного удару, було «атаковане підприємство», але яке саме він не уточнив.

ЗСУ регулярно б’ють по стратегічних підприємствах у Росії у відповідь на удари по Україні.