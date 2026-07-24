У Росії зазнало ракетного удару місто Кіров, ціллю був завод «Авітек»

Розташоване на півночі європейської частини Росії місто Кіров уранці 24 липня зазнало ракетного удару, повідомив губернатор Кіровської області Олександр Соколов. За його словами, «атаковане підприємство»; яке саме, він не уточнив. Чиновник додав, що «є постраждалі», але не назвав їхню кількість.

Телеграм-канал Astra пише, що атакований і горить завод «АВІТЕК», який виробляє, зокрема, зенітні ракети для російської армії. Про удар ракетою саме по цьому підприємству повідомляють і українські моніторингові канали.

Astra з посиланням на відкриті дані уточнює, що підприємство випускає продукцію військового, подвійного та цивільного призначення, зокрема засоби протиповітряної оборони, авіаційні компоненти тощо.

«Згідно з інформацією українського проекту Головного управління розвідки Міністерства оборони України War&Sanctions, завод спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу «земля-повітря», ракет-мішеней, катапультних крісел для порятунку пілотів, авіаційних вантажопідйомних систем і лебідок тощо. Підприємство залучене до кооперації з виробництва зенітно-ракетних комплексів «Тор», – пише Astra.

«АВІТЕК» перебуває під санкціями США, України та інших країн.

Українська сторона поки що не коментувала атаку.

ЗСУ регулярно б’ють по стратегічних підприємствах у Росії у відповідь на удари по Україні.