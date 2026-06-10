Перші супутникові знімки показали руйнування на заводі в Чебоксарах після удару «Фламінго»

Перші супутникові знімки заводу «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, столиці російського регіону Чувашія, показали наслідки чергового удару українською ракетою «Фламінго» 10 червня.

Як вказує Російська служба Радіо Свобода, знімки свідчать про те, що головний корпус заводу практично повністю зруйнований. Він був сильно пошкоджений після попереднього удару 5 травня 2026 року.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі «українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет».

Перед тим моніторингові канали опублікували відео, на яких видно влучання ракет і наслідки в Чебоксарах. Українські телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+ писали, що горить завод «ВНИИР-Прогресс». Це підтвердив і аналіз Astra. За даними видання, ймовірно, «істотно» зруйнована адміністративна будівля підприємства. Раніше завод атакували кілька разів, востаннє – у ніч проти 5 травня.

Влада РФ влучання по заводу не підтверджувала.

Розташований у Чебоксарах завод «ВНИИР-Прогресс» виробляє для російської армії антени «Комета», які захищають російські дрони від українських засобів РЕБ.

За даними Генштабу ЗСУ, завод «Прогресс» також виробляє супутникові приймачі й антени для систем Glonass, GPS і Galileo модулів типу «Комета», які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М» і «Калібр».