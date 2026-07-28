Генштаб заявив про ураження комбінату в Удмуртії і складів РФ у Криму і на Луганщині

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про ураження 27 липня і в ніч проти 28 липня низки російських об’єктів, зокрема комбінату в регіоні РФ Удмуртії, а також складів на окупованих територіях.

«Так, українські воїни уразили склад матеріально-технічних засобів і склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі (АР Крим). Також уражено склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області», – йдеться в повідомленні.

За даними командування ЗСУ, 27 липня українські сили уразили Федеральну державну казенну установу (ФДКУ) комбінат «Пріоритет» у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ.

«Зафіксовано ураження цілі й пожежу на території підприємства», – зазначили у Генштабі.

За повідомленням, комбінат «Пріоритет» входить до системи державного матеріального резерву Росії (Росрезерв) і є стратегічним об’єктом закритого типу під воєнізованою охороною, виконує функції великої нафтобази державного значення - призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

У Генштабі відзначили, що об’єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону.

Напередодні про удар українських сил по нафтових об’єктах у Росії, зокрема в Удмуртії, без подробиць повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Російська влада повідомлень не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».