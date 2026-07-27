Українські сили уразили експортний термінал і нафтові об’єкти в РФ – Зеленський

Українські сили вночі проти 27 липня уразили експортний термінал у Ростовській області Росії, а також нафтові об’єкти в Ярославській області й Удмуртській Республіці РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об’єктах у Ярославському регіоні й Удмуртській Республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій і знижуємо можливості Росії фінансувати війну», – написав він у телеграмі.

Російська влада дані про ураження не підтверджувала.

Раніше сьогодні про те, що безпілотники вночі проти 27 липня вкотре атакували територію Росії, повідомила місцева влада і телеграм-канали. Зокрема, губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив про влучання в житловий будинок, загибель двох людей і поранення ще п’яти. За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі на території приватного підприємства, складських споруд і кількох приватних будинків, триває ліквідація пожежі на площі 400 квадратних метрів.

Телеграм-канал Astra пише, ґрунтуючись на OSINT-аналізі, про дим над Ростовським морським торговим портом, і про те, що будинок, у який влучив безпілотник, розташований неподалік.

Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв також заявив про атаку на регіон. Він не навів подробиць, повідомивши лише про те, що з міркувань безпеки був перекритий рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».