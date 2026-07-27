Росія: в Ростові повідомляють про дим над портом після нічної атаки

Безпілотники атакували російські Ростов-на-Дону і Бєлгород вночі проти 27 липня, свідчать повідомлення місцевої влади і телеграм-каналів, які посилаються на очевидців.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив про влучання в житловий будинок, загибель двох людей і поранення ще п’яти. За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі на території приватного підприємства, складських споруд і кількох приватних будинків, триває ліквідація пожежі на площі 400 квадратних метрів.

Телеграм-канал Astra пише, ґрунтуючись на OSINT-аналізі, про дим над Ростовським морським торговим портом, і про те, що будинок, у який влучив безпілотник, розташований неподалік.

За повідомленням, вночі жителі Ростовської області повідомляли про вибухи й пожежі, зокрема і про атаку на морський торговельний порт. Astra, аналізуючи кадри від очевидців, підтверджує, що над портом після атаки зафіксований дим у районі четвертого вантажного району.

Українські моніторингові телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+ також писали про атаку на морський торговельний порт Ростова, який приймає іноземні судна. Офіційно це не підтверджували.

Крім того, повідомляли про атаку на Таганрог.

Тим часом оперштаб Бєлгородської області Росії заявив про 12 постраждалих після «масованої атаки» безпілотників. За його даними, горіли кілька квартир у багатоповерховому будинку й понад 15 автомобілів. Пошкоджено низку багатоквартирних будинків, частково зруйновано приватний житловий будинок, йдеться у повідомленні.

Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв також заявив про атаку на регіон. Він не навів подробиць, повідомивши лише про те, що з міркувань безпеки був перекритий рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».