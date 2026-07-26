Генштаб ЗСУ заявив про ураження об’єкту «Чорноморнафтогазу» в Криму

Сили оборони протягом ночі на 26 липня уразили низку російських цілей, зокрема об’єкт компанії «Чорноморнафтогаз» в районі Внукового в окупованому Криму, заявив Генеральний штаб Збройних сил України в неділю.

«Зафіксовано ураження цілі», – йдеться в повідомленні.

Генштаб вказав на те, що окупаційна влада після захоплення Криму використовує об’єкти державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського угруповання на півострові.





Крім того, за даними штабу, українські війська вдарили по наземному ретранслятору для управління ударними безпілотниками типу «Герань»/«Гербера» в районі Чорноморського в Криму. Ці ретранслятори «забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління» ударними дронами, які армія РФ застосовує для атак по Україні.

Також, за даними штабу, Сили оборони уразили автомобільний міст у районі Виселок на Донеччині, яку армія РФ використовує для військової логістики, російський склад безпілотників у районі Червонопопівки та район зосередження живої сили Росії в Пурдівці Луганської області.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити наслідки уражень. Міноборони РФ заявило про збиття 133 українських безлопітників протягом ночі над низкою регіонів, а також окупованим Кримом і акваторією Чорного моря.

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Крім того, штаб підтвердив ураження Тюменського нафтопереробного заводу у російській Тюмені. Командування зазначило, що НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру:

«Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Російської Федерації».

Напередодні Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України повідомили про ураження за понад 2 тисячі кілометрів «одного з найбільших незалежних заводів Росії» – Тюменського нафтопереробного заводу.