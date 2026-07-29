Україна відрізає армії РФ у Криму всі шляхи доставки пального

Російські ЗМІ пишуть про жорсткий дефіцит пального в російській армії, у тому числі на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжчини. Чи є у військових РФ в окупованому Криму запаси пального і чи можлива його доставка на (або через) Кримський півострів? Це з'ясовував проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Паливна криза, викликана українськими ударами по НПЗ, дісталася і фронту. Про це пише російське видання «Верстка» з посиланням на отриману від російських військових інформацію. У них виникають проблеми із заправкою власних машин і генераторів – бензин часто доводиться купувати власним коштом за завищеною через кризу ціною. Окремі російські військові скаржаться на введення паливних лімітів навіть для військової техніки.

Військовослужбовці армії РФ розповідають про введений ліміт 20 літрів пального на автомобіль. Особливо складна ситуація із забезпеченням ПММ склалася на окупованих територіях України.

Якщо раніше на позицію доставляли близько 20 літрів бензину, то тепер – «коли 15, коли 10 привозять», наводить видання слова Михайла із Запорізького напрямку.

На фронті у росіян є складнощі з доставкою бензину на «нуль» – аналітик

Майже всі військові, які спілкувалися з «Версткою», зазначили, що Міноборони РФ – з обмеженнями чи без – постачає пальне лише для військової техніки, а от власні автомобілі, генератори, бензопили та іншу техніку їм часто доводиться заправляти самостійно.

Про проблеми з пальним на фронті вже пишуть Z-канали та волонтери, які збирають гроші на допомогу російським військовим.

Нам не зрозуміти, чому йде СВО, а фронт часом позбавлений елементарного бензину

«Не будемо розмірковувати, за яким вектором пішла держава чи хтось там ще – нам не зрозуміти, чому йде СВО (так у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.), а фронт часом позбавлений елементарного бензину. Ми не шукаємо винних, ми просто беремо і допомагаємо. Тому що, незважаючи ні на що, ми виграємо цю війну», – написала 19 липня Z-волонтерка Анастасія Комарова, а потім відзвітувала про постачання російському 119-му полку з Херсонського напрямку 270 літрів бензину для мототехніки.

Паливна криза зачепила і самих Z-волонтерів. Група «Огні Севастополя» зазначила, що виїзд автоволонтерів на фронт «майже на нулі» через «складну обстановку» і нестачу бензину.

Партизанський рух «Атеш» повідомив у середині липня, що в підрозділах російської армії в окупованому Криму та окупованій частині Херсонської області виникла серйозна нестача пального.

За даними агентів руху, нестачу пального зафіксували одразу в кількох російських частинах і підрозділах. У Криму йдеться про 1096-й зенітний ракетний полк 22-го армійського корпусу та мобільні вогневі групи на трасі Р-280 біля Чонгара, а в Херсонській області – про підрозділи ППО та БпЛА 49-ї загальновійськової армії РФ.

Російська влада раніше пояснювала дефіцит пального ударами українських безпілотників по НПЗ. Після таких атак у 2026 році великі підприємства тимчасово скорочували або повністю зупиняли переробку, що призвело до зниження постачань на внутрішній ринок.

Очільник Росії Володимир Путін 23 червня вперше прокоментував нестачу пального в країні через удари українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі. Путін заявив, що атаки не вплинуть на ситуацію на фронті.

Ми вважаємо, що за умов дефіциту армія буде в пріоритеті

«Ми не бачимо, щоб удари по НПЗ і паливній інфраструктурі якось позначилися на військових діях, – говорив 27 червня виданню «Новая газета Европа» аналітик CIT (Conflict Intelligence Team), який погодився спілкуватися на умовах анонімності. – На фронті у росіян є деякі складнощі з доставкою бензину на «нуль» (передову), але некритичні. Кризою ми б їх не назвали. Ми вважаємо, що за умов дефіциту армія буде в пріоритеті. Наприклад, зараз у Криму Збройні сили РФ мають отримувати ПММ у необхідних обсягах. Але це не поширюється на техніку, яка офіційно не стоїть на балансі Міноборони. Таку, як волонтерські машини, мотоцикли тощо».

Однак протягом липня ситуація з пальним у РФ продовжила погіршуватися, що призвело вже до вищезгаданих проблем на фронті.

22 липня на нараді з економічних питань у Кремлі президент Путін заявив, що складнощі на російському паливному ринку мають «тимчасовий характер».

«Хочу підкреслити – складнощі, які нам створюють на паливному ринку, мають, безумовно, тимчасовий характер», – сказав президент РФ.

Питання забезпечення армії РФ пальним російська влада та російські військові не коментували.

«Відчеплений вагон»

«В армії РФ сьогодні триває період накопичення ресурсів для піку літньої наступальної кампанії. Пальне запасається у спеціальних резервуарах, звідки вже йде розподіл по конкретних частинах. Хоча ЗСУ атакують і ці об'єкти, наразі запасів авіаційного гасу, дизеля та бензину в росіян ще достатньо. Тож удари по НПЗ та нафтовій інфраструктурі – це робота на майбутнє. Важливим є знищення не лише підприємств із переробки нафти, а й стратегічних нафтобаз, як це сталося в Рибінську. Звідти пальне йде зокрема й на потреби ЗС РФ», – розповідав наприкінці червня військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Протягом липня ситуація із забезпеченням із Росії російських військових пальним у Криму та доставка через Кримський півострів російському військовому угрупованню на окупованій Херсонщині погіршилася, насамперед через питання логістики, вважає військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу, який поділився своєю думкою з Крим.Реалії на умовах анонімності.

Доставка йде, якщо розвивати цю алегорію, по склянці чи по чайній ложці

«Крим зараз – це як «відчеплений вагон» або, скоріше, цистерна з пальним. Якийсь запас пального є, і він витрачається для бойової та повсякденної діяльності військ, але практично не поповнюється. А доставка йде, якщо розвивати цю алегорію, по склянці чи по чайній ложці», – зауважує експерт.

Офіцер запасу зазначає, що Сили оборони України успішно відпрацювали по всіх шляхах постачання пального на Кримський півострів.

«У травні Силами безпілотних систем було повністю взято під вогневий контроль так званий «сухопутний коридор» до Криму з Росії через окуповані території . Залізничні потяги там уже давно не ходять через зруйновані мости, а бензовози, навіть замасковані під цивільну техніку, знищуються десятками. Зруйновані мости на кримському (Перекопському – ред.) перешийку та залізничні мости в Криму гальмують або повністю переривають постачання пального», – констатує військовий експерт із Криму.

Інший шлях постачання – це Керченська поромна переправа, і зараз її можливості знижені в чотири рази, пояснює підполковник запасу.

Танкерами «наповнити» Крим пальним також не вдалося

«З п'яти автомобільних поромів три уражені до стану непрацездатності або знищені, а два не на ходу і використовуються як баржі, які через Керченську протоку перетягують буксири. На цих поромах перевозять, зокрема, бензовози з пальним для російської армії. А обидва залізничні пороми, які могли перевозити до 60 залізничних цистерн, були уражені ще раніше», – окреслює ситуацію експерт.

Останній шлях, що залишався, – морський – теж фактично перерізаний.

«Танкерами «наповнити» Крим пальним також не вдалося. Сили безпілотних систем перервали ланцюжок доставки з Ростова до Керчі Доном і через Азовське море. Також перерізано «артерію» з портів Краснодарського краю РФ Чорним морем. За першу половину липня атаковано понад 100 танкерів в Азовському і близько 20 у Чорному морі. Окремі танкери, звісно, прориваються до порту Керчі, але кардинально змінити ситуацію вони вже не можуть», – резюмує офіцер запасу ЗСУ.

Лише одне велике сховище

Про те, де на Кримському півострові можуть зберігатися запаси пального для російської армії та флоту, Крим.Реалії на умовах анонімності розповів капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

В Сухарній балці ще за часів СРСР побудоване підземне сховище, яке може витримати ядерний вибух

«Усі нафтобази на півострові, крім однієї, розбиті і якщо й функціонують, то не більше ніж на 5–10% від своєї потужності. Знищений вщент морський нафтоналивний термінал у Феодосії. Відомо, що там були запаси авіаційного гасу. Також сильно пошкоджені нафтовий термінал «Югторсан» у Севастополі, нафтобаза Держрезерву в селі Кар'єрне Сакського району, нафтобази в Сімферополі та в Гвардійському, нафтогазовий термінал TES у Керчі та інші бази, менші за розміром за ці. Не зазнавала атак головна нафтобаза Чорноморського флоту в Інкермані в Сухарній балці – там ще за часів СРСР побудоване підземне сховище, яке може витримати ядерний вибух. У 2019 році воно було реконструйоване», – повідомив колишній український розвідник.

Однак, за його словами, запаси в цьому сховищі ПММ давно не поповнювалися з тієї ж причини руйнування логістики.











