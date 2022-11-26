У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок

У Генштабі Збройних сил України розповіли оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 26 листопада.

«За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області», – йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється про «велику кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області».

«Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги ­ тілами мертвих загарбників», – розповіли українські військові.

У Генштабі кажуть, що залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців.

«Авіація сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також 2 інших важливих об’єкти противника», – йдеться в повідомленні.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Розпочалася двісті сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення.