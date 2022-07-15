ЗСУ розповіли про відбиття спроб штурму військ РФ на Бахмутському напрямку

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Харківському напрямку армія РФ намагається утримати зайняті райони та не допустити просування військ ЗСУ у бік державного кордону.

На Слов’янському напрямку – намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська.

На Донецькому напрямку війська РФ ведуть розвідку, намагаються просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

На Краматорському напрямку – перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська.

На Бахмутському напрямку армія РФ здійснила спроби штурму в районі Кодеми та Білогорівки, а також сіл Спірне та Вершина. «Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли», кажуть військові.

«Спробу ворожого наступу поблизу Водяного наші захисники швидко придушили влучним вогнем. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара», – йдеться в повідомленні.

Розпочалася сто сорок друга доба війни РФ проти України.