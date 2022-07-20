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Війська РФ ведуть штурмові дії на підступах до Вуглегірської ТЕС, бої тривають – Генштаб

Вуглегірська ТЕС (фото архівне)

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Слов’янському напрямку українські військові успішно відбили штурмові дії військ РФ в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для армії РФ втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку російські військові ведуть штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

«Чергову розвідку боєм в районі Новоселівка Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки», – розповіли у Генштабі.

У ЗСУ підсумовують: «Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії».

Триває сто сорок сьома доба війни РФ проти України.

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