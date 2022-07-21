У Генштабі ЗСУ розповіли про невдалу спробу штурму армії РФ у напрямку Лисичанського НПЗ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Харківському напрямку штурмовими діями війська РФ безуспішно намагалися просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник.

Повідомляється, що українські військові відбили штурмові дії російських військ у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. «Ворог зазнав втрат та відійшов», – кажуть у штабі.

«Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися», – додає також Генштаб.

Повідомляється, що армія РФ безуспішно намагалася провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

«Українські воїни тримають оборону та продовжують методично завдавати втрат російським окупантам», – підсумували в Генштабі.

Триває сто сорок восьма доба війни РФ проти України.