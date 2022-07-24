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Війська РФ ведуть бої, щоб наступити на Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС – Генштаб

Вуглегірська ТЕС (фото архівне)

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що війська РФ ведуть бої на Бахмутському напрямку з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

«З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад», – йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає: «Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника».

Розпочалася сто п’ятдесят перша доба війни РФ проти України.

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