Війська РФ ведуть бої, щоб наступити на Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що війська РФ ведуть бої на Бахмутському напрямку з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

«З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад», – йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає: «Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника».

Розпочалася сто п’ятдесят перша доба війни РФ проти України.