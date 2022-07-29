Генштаб розповів про відбиті ЗСУ спроби наступу військ РФ на Донбасі

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Бахмутському напрямку штурмові та наступальні дії військ РФ у напрямку Вершини та Семигір’я наші українські військові успішно відбили.

«Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають...Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнав втрат та відійшов», – йдеться в повідомленні.

Генштаб підсумовує: «Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по опорних пунктах та скупченнях живої сили та техніки ворога».

Розпочалася сто п’ятдесят шоста доба війни РФ проти України.