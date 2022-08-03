На Бахмутському напрямку і поблизу Мар’їнки спроби штурму військ РФ відбито – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Бахмутському напрямку російські війська вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.

«Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад...Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всі намагання армії РФ просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки «наші захисники звели нанівець», вказує Генштаб.

На Південнобузькому напрямку Генштаб ЗСУ повідомив про наступальний бій військ РВ в напрямку Білогірки – російські військові успіху не мали, відійшли.

«Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні. Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців», – наголошує Генштаб.

Триває сто шістдесят перша доба війни РФ проти України.