Поблизу Травневого, Кодеми та Пісків тривають бойові дії – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Харківському напрямку війська РФ намагаються прорвати оборону військ ЗСУ біля Гусарівки, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку спроби наступу російських в районах Долини та Богородичного не вдалися.

На Бахмутському напрямку штурмовими діями війська РФ намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини – «успіху не мали та відійшли».

«Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають... Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.

Генштаб повідомляє про безуспішні намагання армії РФ прорвати оборону неподалік Марʼїнки. Повідомляється, що російські війська зазнали втрат та відійшли.

«Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового наші воїни зупинили та відігнали окупантів назад», – додали військові.

Триває сто шістдесят друга доба війни РФ проти України.