Армія РФ намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 15 вересня.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби російські війська завдали 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

«З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях – переміщує резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку. В той же час, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил РФ, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, «підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил російської федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів».

Повідомляється, що ЗСУ продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

«Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалася двісті четверта доба протистояння України вторгненню РФ.