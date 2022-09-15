Міноборони РФ опублікувало фейкове відео знищення українського десанту

Міністерство оборони Росії опублікувало відео знищення баржі, на якій нібито переправлявся десант Сил спеціальних операцій України для захоплення Запорізької АЕС, проте насправді на кадрах, знятих з вертольота – шматок опори старого мосту через Дніпро, збудованого 1943 року німцями і за пів року підірваного солдатами вермахту під час відступу. На фейк звернули увагу видання The Insider та телеграм-канал Grey Zone.
Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про фальсифікації та нестикування в офіційних пресрелізах Міноборони РФ щодо перебігу бойових дій в Україні.
Так, 12 вересня відомство вдруге за місяць прозвітувало про знищення 45 тисяч тонн боєприпасів у районі Вознесенська Миколаївської області.
Чотири рази під час війни міністерство повідомляло про взяття селища Піски на території Донецької області.
Крім того, за версією російського військового командування, армія РФ збила 84 безпілотники Bayraktar, хоча, за офіційними даними, Україна мала лише 36 таких апаратів.
Зрештою ЗМІ вирішили, що якщо підсумовувати кількість одиниць знищеної української військової техніки, про яку щодня доповідає начальник Управління пресслужби та інформації Міноборони Ігор Конашенков, то вона перевищує кількість усієї техніки, яка перебуває на озброєнні армії України з урахуванням західних поставок.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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