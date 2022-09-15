Міноборони РФ опублікувало фейкове відео знищення українського десанту

Міністерство оборони Росії опублікувало відео знищення баржі, на якій нібито переправлявся десант Сил спеціальних операцій України для захоплення Запорізької АЕС, проте насправді на кадрах, знятих з вертольота – шматок опори старого мосту через Дніпро, збудованого 1943 року німцями і за пів року підірваного солдатами вермахту під час відступу. На фейк звернули увагу видання The Insider та телеграм-канал Grey Zone.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про фальсифікації та нестикування в офіційних пресрелізах Міноборони РФ щодо перебігу бойових дій в Україні.

Так, 12 вересня відомство вдруге за місяць прозвітувало про знищення 45 тисяч тонн боєприпасів у районі Вознесенська Миколаївської області.

Чотири рази під час війни міністерство повідомляло про взяття селища Піски на території Донецької області.

Крім того, за версією російського військового командування, армія РФ збила 84 безпілотники Bayraktar, хоча, за офіційними даними, Україна мала лише 36 таких апаратів.

Зрештою ЗМІ вирішили, що якщо підсумовувати кількість одиниць знищеної української військової техніки, про яку щодня доповідає начальник Управління пресслужби та інформації Міноборони Ігор Конашенков, то вона перевищує кількість усієї техніки, яка перебуває на озброєнні армії України з урахуванням західних поставок.