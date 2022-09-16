ЗСУ повідомляє про успішно відбиті атаки російських військ

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 16 вересня.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби російські війська завдали 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

«В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом минулої доби авіація ЗСУ здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки військ РФ.

«Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються. Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів. Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога», – розповіли у штабі.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалась двісті п’ята доба протистояння України повномасштабному вторгненню РФ.