Війська РФ вивозять з окупованої Херсонщини вежі мобільного звʼязку українських операторів – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що російські війська продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

«7 листопада через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів. В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання», – розповіли у Генштабі.

Також повідомляється, що армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За даними Генштабу, українська авіація протягом доби завдала 16 ударів по об’єктах російської армії – 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та військової, 4 позиції засобів ППО.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни неможливо.

Триває двісті п’ятдесят восьма доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.