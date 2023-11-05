Минулої доби на фронті було понад 80 бойових зіткнень – ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 5 листопада. Повідомляється, що упродовж минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, сили оборони також відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

«На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни тут відбили понад 20 атак ворога. На Шахтарському напрямку загарбник вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів», – вказали військові.

У зведенні йдеться, що сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують сили РФ уздовж всієї лінії фронту.

Розпочалася шістсот двадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.