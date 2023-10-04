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На кількох напрямках фронту атаки військ РФ відбито, упродовж дня було 45 боєзіткнень – Генштаб

Повідомляється, що сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 4 жовтня. Повідомляється, що упродовж доби відбулося 45 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області… На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додають, що ЗСУ відбили відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області, а також 8 атак в районі Мар’їнки і 6 – в районі Красногорівки та Новомихайлівки.

«На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області… На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

Триває п’ятсот вісімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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