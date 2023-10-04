На кількох напрямках фронту атаки військ РФ відбито, упродовж дня було 45 боєзіткнень – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 4 жовтня. Повідомляється, що упродовж доби відбулося 45 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області… На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додають, що ЗСУ відбили відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області, а також 8 атак в районі Мар’їнки і 6 – в районі Красногорівки та Новомихайлівки.

«На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області… На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

Триває п’ятсот вісімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.