США: тіло президента Буша-старшого доставили до Вашингтона для прощання і державного похорону

Тіло колишнього президента США Джорджа Буша-старшого, який помер 30 листопада, доставили 3 грудня до столиці США Вашингтона, де відбудеться прощання з ним і церемонія державного похорону.

Труна з його тілом стоятиме для прощання громадськості в Ротонді – центральній залі під головним куполом – Капітолію, будівлі Конгресу, до 5 грудня. По тому її перевезуть до Національного собору, де відбудеться церемонія державного похорону. На ній будуть присутні американські керівники, іноземні можновладці і колишні президенти США. На церемонії виступить Джордж Буш-молодший, син небіжчика і теж колишній президент США.

Нинішній президент Дональд Трамп буде присутній на церемонії, але не виступатиме. Раніше Трамп не раз публічно критикував родину Бушів.

По тому тіло померлого повернуть до Г’юстона у штаті Техас, де його 6 грудня покладуть у землю на території президентської бібліотеки його імені, де вже поховані його дружина Барбара і дочка Робін – вона померла на лейкемію в чотирирічному віці в 1953-му.

Слова пам’яті 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, який був на посаді в 1989–1993 роках, уже висловили багато світових лідерів.

Буш-старший, бойовий льотчик у часи Другої світової війни, а в 1970-х роках директор Центрального розвідувального управління США, прожив довше, ніж будь-хто з президентів США. Він помер 30 листопада в Техасі у віці 94 років. Останнім часом він потерпав від хвороби Паркінсона.