Джорджа Буша-старшого поховають у Техасі на території університету, прощатимуться у Вашингтоні

Екс-президента США Джорджа Буша-старшого, який помер у п'ятницю, поховають у середу в Техасі на території бібліотеки, яка носить його ім'я.

Вона розташована на території університету в місті Коледж-Стейшн. Про це повідомляється на сайті навчального закладу.

Як зазначено в заяві, 41-го президента США поховають поруч з його дружиною Барбарою, яка померла у квітні цього року, і дочкою Робін, яка померла в 1953 році, коли їй було три роки.

Церемонія прощання буде закритою, проте студенти, вчителі та співробітники навчального закладу зможуть бути присутніми. У день похорону університет працювати не буде.

Прощання з Бушем раніше пройде у Вашингтоні, у ротонді Капітолію – в «серце» американського парламенту. За всю історію така честь випадала лише кільком десяткам найвидатніших діячів США.

На знак вшанування Буша-старшого президент США Дональд Трамп дав розпорядження закрити 5 грудня всі виконавчі відділи та агентства федерального уряду. Також він висловив співчуття, назвавши колишнього президента прикладом для багатьох американців, які обрали шлях служіння суспільству. Глава Білого дому і його дружина Меланія запрошені на похорон.

41-й президент США Джордж Буш-старший помер минулої п'ятниці. Йому було 94 роки.

У 18 років, після закінчення школи, Джордж Буш пішов служити в морську авіацію і став наймолодшим пілотом, зробивши 58 бойових польотів на тихоокеанському театрі воєнних дій. У 1944 році його літак був збитий, але Бушеві вдалося врятуватися.

Довга кар’єра Джорджа Буша в політиці почалася в Техасі, де він був обраний членом місцевого законодавчого органу. Потім він був американським представником в ООН, директором ЦРУ, у 1980 році став віце-президентом в адміністрації Рональда Рейгана, а в 1988 році був обраний президентом США.

На його правління припав кінець Холодної війни, розпуск Радянського Союзу і операція звільнення Кувейту, захопленого військами Іраку. В операції «Буря в пустелі» брали участь військові 30 країн.

Після поразки на президентських виборах 1991 року Джордж Буш-старший активно підтримував свого сина Джорджа Буша-молодшого в боротьбі за президентство.

Він був відомий активним способом життя. Відзначив своє 90-річчя стрибком з парашутом із вертольота. Останні 4 роки життя він користувався інвалідним візком. Його дружина Барбара Буш пішла з життя 17 квітня цього року.

Джордж Буш-старший був президентом США з 20 січня 1989 року до 20 січня 1993 року.