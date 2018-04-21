У США попрощалися з екс-першою леді Барбарою Буш

У США в Х'юстоні відбулася церемонія прощання з колишньою першою леді США Барбарою Буш, яка пішла з життя 17 квітня у віці 92 років.

Похоронна церемонія пройшла в Єпископальної церкви Святого Мартіна в Х'юстоні, штат Техас. Цю церкву Барбара з чоловіком почали відвідувати в 1950-их роках, коли переїхали в Техас.

На церемонію прощання прийшли кілька колишніх президентів США.

Вона була дружиною 41 президента США Джорджа Буша-старшого і матір'ю 43 президента - Джорджа Буша-молодшого.

Крім чоловіка і старшого сина, віддати шану пам'яті Барбарі Буш прийшли екс-президенти Барак Обама і Білл Клінтон.

Барбару Буш поховають на території бібліотеки імені Буша в Техаському університеті A & M, який знаходиться приблизно в 160 км від Х'юстона. Там спочиває трирічна дочка пари, Робін, яка померла від лейкемії в 1953 році.

З траурними промовами виступили другий син і колишній губернатор Флориди Джеб Буш і давня подруга Барбари Сьюзан Бейкер, дружина колишнього держсекретаря Джеймса Бейкера III. Прощальне слово також виголосив історик Джон Мешам, який написав біографію Джорджа Буша-старшого.