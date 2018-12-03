Останній політ Джорджа Буша до Вашингтона – відео

Сім'я та друзі колишнього президента США Джорджа Буша провели коротку церемонію в понеділок на військово-повітряній базі біля Г’юстона. Труну з тілом 41 президента США поклали до президентського літака і останнього польоту до Вашингтона. Офіційна церемонія прощання запланована на середу у Національному соборі у Вашингтоні. Білий Дім проголосив середу, 5-те грудня, Національним днем жалоби: на державних установах вже приспущені національні прапори. Поховають 41-го першого президента у четвер, у Техасі, на території бібліотеки його імені. Джордж Буш помер у п’ятницю ввечері у Техасі, йому було 94 роки. (Відео Reuters)