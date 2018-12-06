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06 Грудень 2018, Київ 14:02
Новини | Міжнародні

Джорджа Буша-старшого поховають у Техасі поруч із дружиною і дочкою

Напередодні у Вашингтоні відбулася офіційна церемонія прощання з Бушем-старшим

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Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого поховають 6 грудня у Ґ'юстоні, штат Техас поруч з його дружиною Барбарою, яка померла у квітні цього року, і дочкою Робін, яка померла в 1953 році у ранньому дитинстві.

Напередодні у Вашингтоні відбулася офіційна церемонія прощання з Бушем-старшим.

Слова пам’яті 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, який був на посаді в 1989–1993 роках, уже висловили багато світових лідерів.

«Виважена людина»: колишній президент США Джордж Буш-старший прожив 94 роки – відео
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«Виважена людина»: колишній президент США Джордж Буш-старший прожив 94 роки – відео

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Буш-старший, бойовий льотчик у часи Другої світової війни, а в 1970-х роках директор Центрального розвідувального управління США, прожив довше, ніж будь-хто з президентів США. Він помер 30 листопада в Техасі у віці 94 років. Останнім часом він потерпав від хвороби Паркінсона.

Колишній президент США Джордж Буш (ліворуч) під час приватної поїздки до України у центрі української столиці разом із тодішнім послом в Україні Джоном Едвардом Гербстом. Київ, 21 травня 2004 року
Колишній президент США Джордж Буш (ліворуч) під час приватної поїздки до України у центрі української столиці разом із тодішнім послом в Україні Джоном Едвардом Гербстом. Київ, 21 травня 2004 року

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