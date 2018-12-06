Джорджа Буша-старшого поховають у Техасі поруч із дружиною і дочкою

Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого поховають 6 грудня у Ґ'юстоні, штат Техас поруч з його дружиною Барбарою, яка померла у квітні цього року, і дочкою Робін, яка померла в 1953 році у ранньому дитинстві.

Напередодні у Вашингтоні відбулася офіційна церемонія прощання з Бушем-старшим.

Слова пам’яті 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, який був на посаді в 1989–1993 роках, уже висловили багато світових лідерів.

Буш-старший, бойовий льотчик у часи Другої світової війни, а в 1970-х роках директор Центрального розвідувального управління США, прожив довше, ніж будь-хто з президентів США. Він помер 30 листопада в Техасі у віці 94 років. Останнім часом він потерпав від хвороби Паркінсона.

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