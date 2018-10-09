Геращенко: нам вдалося завалити резолюцію, яка повертала Росію в ПАРЄ

«Фантастичним днем у ПАРЄ» назвала результати голосування асамблеї щодо можливості повернення Росії перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.

«Виступи української делегації таки зламали хід дискусії, і нам вдалося завалити резолюцію, якою змінювалися регламенти асамблеї і поверталася російська делегація», – вказала Геращенко у Facebook.

«Ми перемогли. Цей ганебний рапорт перенесли на січень, бо сьогодні його б провадили, але й у січні немає жодного шансу його протягти через ПАРЄ», – додала українська представниця.

Парламентська асамблея Ради Європи 9 жовтня не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань.

Дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення. «Я пропоную відкласти дискусію до січня», – сказала доповідачка. За цю пропозицію проголосували 99 членів ПАРЄ, проти були 79, ще 16 депутатів утрималися.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи.

Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.