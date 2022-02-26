Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Геращенко спростовує, що Росія може прослуховувати WhatsApp

«WhatsApp не прослуховується і не читається російськими окупантами та їх спецслужбами. Як, утім, і українськими»

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заперечує інформацію про можливе прослуовування Росією дзвінків у додатку WhatsApp.

«WhatsApp не прослуховується і не читається російськими окупантами та їх спецслужбами. Як, утім, і українськими», – наголосив він.

За словами Геращенка, перехоплення даних з будь-якого месенджера може бути здійснене тільки тими, хто керує сервером.

«У випадку WhatsApp, материнською компанією якого є Facebook, перехоплення даних можуть здійснювати лише США», – стверджує радник міністра МВС.

Геращенко вимагає від Центру протидії дезінформації, який раніше поширив цю новину, припинити розповсюджувати недостовірні відомості.

26 лютого у Центрі протидії дезінформації, посилаючись на дані «авторитетних джерел», заявили, що месенджер WhatsApp прослуховується військами Росії, та закликали українців не використовувати цей додаток.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG