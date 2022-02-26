Геращенко спростовує, що Росія може прослуховувати WhatsApp

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заперечує інформацію про можливе прослуовування Росією дзвінків у додатку WhatsApp.

«WhatsApp не прослуховується і не читається російськими окупантами та їх спецслужбами. Як, утім, і українськими», – наголосив він.

За словами Геращенка, перехоплення даних з будь-якого месенджера може бути здійснене тільки тими, хто керує сервером.

«У випадку WhatsApp, материнською компанією якого є Facebook, перехоплення даних можуть здійснювати лише США», – стверджує радник міністра МВС.

Геращенко вимагає від Центру протидії дезінформації, який раніше поширив цю новину, припинити розповсюджувати недостовірні відомості.

26 лютого у Центрі протидії дезінформації, посилаючись на дані «авторитетних джерел», заявили, що месенджер WhatsApp прослуховується військами Росії, та закликали українців не використовувати цей додаток.