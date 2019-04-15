Ірина Геращенко заявила, що отримує погрози

Перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що регулярно отримує погрози на телефон і пошту.

На фотографії екрана телефона, яку поширює Геращенко у Facebook, міститься повідомлення російською мовою такого змісту: «Іро, куди (в яку країну) тікатимеш після перемоги Зеленського? Залишилося 7 днів».

«Не перелякана. Ще й не такі і не так лякали, й при януковичах, й бойовики. За охороною не ховаюся. На стадіон ходити не боюся. Нікому не дозволю шантажувати себе за мої політичні погляди і позицію», – вказала Геращенко і додала, що не скаржиться в МВС.

11 квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція охороняла кандидата в президенти Володимира Зеленського і перед першим туром виборів, однак перед другим охорону посилили.

При цьому радник голови МВС Іван Варченко 8 квітня повідомляв, що штаб Володимира Зеленського звернувся до поліції з проханням надати його охорону.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.