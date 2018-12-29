Справу проти бойовика «Гіві» розглянуть у Павлоградському суді наприкінці січня

До Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження, відкрите проти одного з бойовиків угруповання «ДНР» Михайла Толстих (відомого як «командир угрупування «Сомалі» на прізвисько «Гіві»), який, за деякими даними, вважається загиблим. Про це Радіо Свобода повідомили у суботу в суді у відповідь на інформаційний запит.

За інформацією суду, 1 листопада 2018 року до Павлоградського суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Михайла Толстих у вчиненні кримінальних правопорушень частиною 1 статті 285-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 258 (Терористичний акт), частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Як поінформували в суді, розгляд справи призначений на 29 січня 2019 року.

30 березня 2018 року стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд викликав на засідання обвинуваченого Михайла Толстих (командира угруповання бойовиків «Сомалі» на прізвисько «Гіві»), опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр». 5 квітня колегія суддів Павлоградського суду вирішила повернути кримінальне провадження проти Толстих стороні обвинувачення, зокрема, зазначивши, що «у розпорядження суддів надійшло повідомлення СБУ про те, що обвинувачений був убитий, однак офіційно цю інформацію СБУ не підтвердила».

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляцію на рішення Павлоградського суду. Як зазначили тоді у відомстві, підстави для повернення справи прокурору «абсолютно надумані» і єдиною причиною судової ухвали є «дивне і вперте небажання суду за будь-яких підстав розглядати справу за обвинуваченням ватажка терористів «ДНР».

У серпні Апеляційний суд Дніпропетровської області повернув до прокуратури обвинувальний акт проти Толстих. 13 грудня справу повернуто до суду.

Михайло Толстих обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, йому інкримінують створення терористичної групи та вчинення терористичного акту.

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель у результаті вибуху Михайла Толстих на прізвисько «Гіві». У Міноборони України тоді підтвердили смерть.