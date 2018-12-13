Справу проти бойовика «Гіві» повернули до суду

Кримінальна справа, відкрита проти одного з бойовиків угруповання «ДНР» Михайла Толстих на прізвисько «Гіві», який, за деякими даними, вважається загиблим, повернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Інформацію про це Радіо Свобода 13 грудня підтвердили в суді.

За даними суду, на 13 грудня було призначене судове засідання в справі, однак воно не відбулося.

Раніше в анонсі судових засідань в резонансних кримінальних провадженнях цього тижня Генеральна прокуратура України, зокрема, повідомила про запланований розгляд в Павлоградському суді справи «за обвинуваченням громадянина Т. в участі в терористичній організації, веденні агресивної війни за попередньої змови групою осіб, в організації та вчиненні терористичного акту, незаконному позбавленні волі та порушенні законів та звичаїв війни».

Адвокат Дмитро Земницький, який на офіційному інтернет-сайті суду зазначений як захисник Толстих, від коментарів відмовився.

30 березня в офіційній газеті «Урядовий кур’єр» оприлюднили повідомлення Павлоградського міськрайонного суду, який викликав на засідання обвинуваченого Михайла Толстих (командира угруповання бойовиків «Сомалі» на прізвисько «Гіві»).

5 квітня колегія суддів Павлоградського суду вирішила повернути кримінальне провадження проти Толстих стороні обвинувачення, зокрема, зазначивши, що «у розпорядження суддів надійшло повідомлення СБУ про те, що обвинувачений був убитий, однак офіційно цю інформацію СБУ не підтвердила».

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляцію на рішення Павлоградського суду. Як зазначили тоді у відомстві, підстави для повернення справи прокурору «абсолютно надумані» і єдиною причиною судової ухвали є «дивне і вперте небажання суду за будь-яких підстав розглядати справу за обвинуваченням ватажка терористів «ДНР».

У суді Михайло Толстих обвинувачувався за кількома статтями Кримінального кодексу України – частиною 1 статті 285-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 258 (Терористичний акт), частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни)

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель ​Михайла Толстих у результаті вибуху. У Міноборони України тоді підтвердили смерть.