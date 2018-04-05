Суд у Павлограді повернув справу проти бойовика «Гіві» стороні обвинувачення

Колегія суддів Павлоградського міськрайонного суду на чолі з Наталією Самоткан вирішила повернути кримінальне провадження проти бойовика підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Михайла Толстих (на прізвисько «Гіві») стороні обвинувачення. Відповідне рішення суд ухвалив на підготовчому засіданні 5 квітня.

Як повідомили Радіо Свобода в суді, кримінальне провадження проти «Гіві», порушене за кількома статтями, не закрите.

За даними суду, в розпорядження суддів надійшло повідомлення Служби безпеки про те, що обвинувачений був убитий, однак офіційно цю інформацію СБУ не підтвердила. Сторона обвинувачення також досі не надала жодного документа, що підтверджував би смерть обвинуваченого, сказали в суді.

Як пояснив суддя-спікер Мар’ян Мицак, за таких обставини суд не може закрити кримінальне провадження через смерть обвинуваченого, але й не може й продовжувати судовий розгляд.

Окрім того, як він зазначив, обвинувальний акт у справі не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, адже він, зокрема, не містить відомостей про оголошення обвинуваченого в розшук.

За даними Мар’яна Мицака, на оскарження рішення суду в прокуратури є сім днів з моменту проголошення ухвали.

На засідання суду в Павлоград їздила Ніна Брановицька, мати убитого у полоні підтримуваних Росією бойовиків у січні 2015 року оборонця Донецького аеропорту, бійця Збройних сил України, Ігоря Брановицького. Її викликали на засідання як потерпілу.

30 березня стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликав на засідання обвинуваченого «Гіві», опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель «Гіві» у результаті вибуху. У Міноборони України тоді підтвердили смерть.