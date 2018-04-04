Суд у Павлограді не може закрити кримінальне провадження проти бойовика «Гіві»

Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині не може закрити кримінальне провадження проти обвинуваченого бойовика угруповання «ДНР» Михайла Толстих, якого вважають загиблим. Про це йдеться у відповіді з суду на інформаційний запит Радіо Свобода.

Як пояснив суддя-спікер суду Мар’ян Мицак, у Павлоградському міськрайонному суді перебуває кримінальне провадження проти Михайла Толстих, який обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України – частиною 1 статті 285-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 258 (Терористичний акт), частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни).

За його словами, хоча є інформація про те, що «Гіві» вважається загиблим, однак «суд зобов’язаний неухильно додержуватися вимог законодавства України».

«Відповідно до законів України, смерть фізичної особи підлягає державній реєстрації. Реєстрацію смерті здійснюють органи РАГСу. Тільки після внесення відомостей до актового запису про смерть можна говорити про юридично значимий факт, який тягне закриття кримінального провадження. На даний час ні прокурором, ні захисником не надано відповідного свідоцтва про смерть або копії актового запису про смерть щодо особи обвинуваченого. Склалась ситуація, коли Павлоградський суд не може закрити кримінальне провадження, а тому призначив судовий розгляд – через відсутність «офіційного» підтвердження смерті Толстих М.С.», – зазначено у відповіді Мар’яна Мицака.

Отже, зазначив суддя-спікер, підготовче засідання у справі має відбутись, його призначили на 5 квітня.

30 березня стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликав на засідання обвинуваченого Михайла Толстих (командира угруповання бойовиків «Сомалі» на прізвисько «Гіві»),опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель у результаті вибуху Михайла Толстих, ватажка бойовиків на прізвисько «Гіві». У Міноборони України тоді підтвердили смерть.