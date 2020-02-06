У Федерації гімнастики пояснили, чому українські спортсменки їдуть на змагання до Росії

У Федерації гімнастики України пояснили, чому збірна України ухвалила рішення про участь в турнірі з художньої гімнастики «Гран-прі Москва 2020» до Росії 7-9 лютого.

«Ми зважували всі «за» і «проти» і вирішили все-таки їхати на цей старт. По-перше, це впливає на наш рейтинг. А по-друге, від результату московського Гран-прі далі буде залежати, хто братиме участь у Гран-прі під час «Кубка Дерюгіної», який традиційно відбудеться в Києві в березні. Таким чином участь наших спортсменок в кожному Гран-прі збільшує наші шанси в рейтингу і зменшує шанси конкурентів. Давайте тримати кулаки за наших спортсменок і нехай вони там в Москві покажуть, на що здатна українська школа художньої гімнастики», – цитує сайт федерації першого віцепрезидента ФГУ, головного тренера збірної Ірину Дерюгіну.

Дерюгіна заявила, що перед Олімпіадою в Токіо збірна з художньої гімнастики «присвячує тренуванням 24 години на добу» і завдання команди «використовувати кожну можливість для підготовки спортсменок».

Напередодні на сторінці збірної України з гімнастики в Instagram з’явилося повідомлення про те, що тренерський штаб ухвалив рішення про участь Єви Мелещук та Христини Пограничної у змаганнях, які з 7 до 9 лютого проходитимуть у російській столиці.