До суду передали справу на секретаря міськради Борисполя, якого Зеленський назвав «розбійником»

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, якого президент Володимир Зеленський назвав «розбійником».

«Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні про обвинувачення секретаря Бориспільської міської ради у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Зокрема, вказаний посадовець 29 серпня поточного року у приміщенні Бориспільської міської ради Київської області, без будь-якого пояснення, наніс потерпілому тілесні ушкодження, виражаючись при цьому нецензурною лайкою у присутності інших осіб», – йдеться в повідомленні прокуратури Київської області.

У відомстві заявили, що вказані дії караються штрафом або арештом до шести місяців, чи обмеженням волі до п’яти років.

Прокуратура Київської області раніше вручила секретарю Бориспільської міськради Ярославу Годунку підозру за фактом заяви громадського активіста Ігоря Петровскіса, який стверджував, що Годунок напав на нього в будівлі мерії Борисполя 29 серпня. Годунок, у свою чергу, називав Петровскіса ініціатором бійки.

Відомим громадськості Годунок став після того, як 10 липня президент України Володимир Зеленський вигнав його з наради у Борисполі. Годунок щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали: «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?». Незабаром після інциденту Годунок казав, що позиватиметься на президента до суду.