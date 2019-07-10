В Лондоні перше видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» продали за 175 тисяч фунтів

На торгах аукціонного дому Christie's в Лондоні перше видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Миколи Гоголя продали за 175 тисяч фунтів.

Оцінювальна вартість книги видання 1831 року становила 70-100 тисяч фунтів (близько 5,6 мільйона гривень).

Всього на торгах «Золотий вік російської літератури» виставили понад 120 видань з приватної європейської колекції, до якої ввійшли твори Олександра Пушкіна, Льва Толстого, Федора Достоєвського, Михайла Лєрмонтова, Олександра Грибоєдова та інших.

Найдорожчим лотом став першодрук роману Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін». За нього неназваний покупець заплатив 467,2 тисячі фунтів.